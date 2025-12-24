聖誕節快樂Merry Christmas！根據星巴克官網，今（24）日「買一送一」foodomo星巴克外送好友分享日，特大杯那堤77.5元起；星巴克表示，紅茶那堤買一送一星送禮耶誕老人來送禮；星巴克典藏Dream Plaza台北溫暖平安夜Bearista熊夥伴見面會，《NOWNEWS今日新聞》記者整理最新星巴克咖啡優惠與活動資訊，本文提供給讀者一次掌握。85度C表示，咖啡第二杯30元、麵包蛋糕優惠都有。
星巴克：聖誕節「買一送一」喝3天！平安夜Bearista熊夥伴見面會
星巴克怎麼買最便宜？有哪些咖啡飲料享折扣？《NOWNEWS今日新聞》記者整理最新星巴克優惠活動一次看。
◾️聖誕節「買一送一」喝3天！星巴克表示，foodomo星巴克好友分享日，2025年12月3日（三）～12月26日（五）每週三～五，活動期間全日於外送平台foodomo購買兩杯特大杯冰熱/風味一致的那堤、焦糖瑪奇朵、醇濃抹茶那堤，其中一杯由星巴克招待。
《NOWNEWS今日新聞》記者幫大家算好每杯優惠價格：
2杯「特大杯那堤」優惠價155元、平均77.5元
2杯「特大杯焦糖瑪奇朵」優惠價175元、平均87.5元
2杯「特大杯醇濃抹茶那堤」優惠價175元、平均87.5元
◾️星送禮「買一送一」耶誕老人來送禮！即日起至12月25日（四），活動期間星禮程會員使用星送禮，購買大杯那堤雙杯組、大杯經典紅茶那堤雙杯組，其中一杯星巴克招待（二杯限一次領取）。
提醒大家，本活動僅限全額使用APP星送禮購買支付，不限購買次數，星星可累計；Bonus Star將於完成兌換後之24小時內生效贈星回饋記錄均以本公司系統紀錄為準，贈星數包含原本購買指定品項金額所贈送的基本回饋星數。電子票券核銷後恕無法退換貨；本活動不適於門市內星禮程活動、外送外賣、預訂、行動預點服務。
◾️平安夜Bearista見面會！2025年12月24日（三），星巴克典藏Dream Plaza台北舉辦溫暖平安夜Bearista見面會，Cindy與Ryan兩位熊夥伴會穿上節慶造型驚喜現身，活動場次為14:00-14:20、15:30-15:50、20:00-20:20。
提醒大家，凡參與本活動，即視同承認及接受本活動注意事項及相關規定，本公司保有隨時修正、暫停或終止本活動之權利，若有未盡事宜，悉依本公司之相關公告辦理；本公司保留最終解釋及決定權利，詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。
星巴克典藏Dream Plaza台北 門市資訊
地址：台北市信義區松高路11號6樓
消費者服務電話：0800-000-482
85度C：咖啡第二杯30元！麵包第二件半價、蛋糕第二件8折
85度C表示，今12月24日平安夜當天，全台門市大杯咖啡系列「第二杯30元」、麵包坊全品項麵包「第二件半價」！即日起到12月25日，聖誕主題蛋糕享切片蛋糕第二件8折；指定長條蛋糕「任選兩條」特價359元。不限同品項價低折扣，特價品除外，外送及餐盒不適用。
85度C：咖啡第二杯30元！麵包第二件半價、蛋糕第二件8折
