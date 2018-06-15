上海商銀配息1.8元　榮鴻慶續任董座　預估年底前上市

上海商業儲蓄銀行15日召開股東常會，由董事長榮鴻慶親自主持，會中除通過去（106）年度盈餘分配每股現金股利1.8元，並順利完成董事改選，隨後分別召開董事會及常務董事會，推舉榮鴻慶連任董事長，李慶言、陳逸平及李庸三連任常務董事。上海商銀董事榮康信亦表示，公司目前正準備上市計畫，年底之前應該就可掛牌。

目前上海商銀在國內有69家分行，在香港、越南及新加坡也設有分行，在泰國、柬埔寨及印尼則設有辦事處；另外，在香港也擁有子行上海商業銀行，該子行在美國、英國及大陸均設有分行，使得上海商銀在全球的營業據點涵蓋歐美、東南亞、大陸及香港，國際金融版圖完整。

上海商銀去年合併報表稅前盈餘212.1億元，稅後盈餘166.2億元，其中，稅後淨利歸屬母公司業主123.9億元，稅後每股盈餘3.04元，獲利能力名列本國銀行前段班；今年第一季合併報表稅前盈餘50.9億元，稅後盈餘38.4億元，其中，稅後淨利歸屬母公司業主29.4億元，稅後每股盈餘0.72元，3月底逾放比0.32%，備抵呆帳覆蓋率446.30%，資本適足率及第一類自有資本比率分別為14.31%及13.12%，整體營運表現相當穩健。

上海商銀發言人副總林志宏表示，今年營運的重點為內外兼修，雙管齊下，在對外營運發展方面，將加強國內外通路的拓展，以及金融科技的應用，強化虛擬通路的功能，今年5月底已向金管會提出申請設立3家國內新分行。

在對內管理方面，他說，上海商銀在4月已依金管會的新規定，於總行設置專責獨立的法令遵循處與資訊安全處，將持續強化防制洗錢與法令遵循制度，以及資訊安全的管理，同時，5月30日已獲台灣證券交易所審議委員會通過上市的申請，將等證交所董事會通過後，即可展開承銷作業，邁向股票上市之路。