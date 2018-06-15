NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
財經總覽產業動態房市理財房市最速報職場新視界
即時跑馬燈新北民調　侯大勝蘇18.1%搭車像逛海洋公園　桃捷彩繪車亮相8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
財經

上海商銀配息1.8元　榮鴻慶續任董座　預估年底前上市

記者顏真真／台北報導2018/06/15 14:24
▲上海商銀召開股東會，除通過106年度盈餘分配每股現金股利1.8元，並順利完成董事改選，隨即分別召開董事會及常務董事會，順利推舉榮鴻慶（前）連任董事長。（圖／上海商銀提供，2018.6.15）
▲上海商銀召開股東會，除通過106年度盈餘分配每股現金股利1.8元，並順利完成董事改選，隨即分別召開董事會及常務董事會，順利推舉榮鴻慶（前）連任董事長。（圖／上海商銀提供，2018.6.15）

上海商業儲蓄銀行15日召開股東常會，由董事長榮鴻慶親自主持，會中除通過去（106）年度盈餘分配每股現金股利1.8元，並順利完成董事改選，隨後分別召開董事會及常務董事會，推舉榮鴻慶連任董事長，李慶言、陳逸平及李庸三連任常務董事。上海商銀董事榮康信亦表示，公司目前正準備上市計畫，年底之前應該就可掛牌。

榮鴻慶自民國56年即擔任上海商銀董事，民國72年擔任副董事長，主導該行營運發展，積極擴充分行與營運規模，民國80年當選董事長迄今，穩健帶領上海商銀擴張國內外營運版圖，也踏上準備股票上市之路。

目前上海商銀在國內有69家分行，在香港、越南及新加坡也設有分行，在泰國、柬埔寨及印尼則設有辦事處；另外，在香港也擁有子行上海商業銀行，該子行在美國、英國及大陸均設有分行，使得上海商銀在全球的營業據點涵蓋歐美、東南亞、大陸及香港，國際金融版圖完整。

上海商銀去年合併報表稅前盈餘212.1億元，稅後盈餘166.2億元，其中，稅後淨利歸屬母公司業主123.9億元，稅後每股盈餘3.04元，獲利能力名列本國銀行前段班；今年第一季合併報表稅前盈餘50.9億元，稅後盈餘38.4億元，其中，稅後淨利歸屬母公司業主29.4億元，稅後每股盈餘0.72元，3月底逾放比0.32%，備抵呆帳覆蓋率446.30%，資本適足率及第一類自有資本比率分別為14.31%及13.12%，整體營運表現相當穩健。

上海商銀發言人副總林志宏表示，今年營運的重點為內外兼修，雙管齊下，在對外營運發展方面，將加強國內外通路的拓展，以及金融科技的應用，強化虛擬通路的功能，今年5月底已向金管會提出申請設立3家國內新分行。

在對內管理方面，他說，上海商銀在4月已依金管會的新規定，於總行設置專責獨立的法令遵循處與資訊安全處，將持續強化防制洗錢與法令遵循制度，以及資訊安全的管理，同時，5月30日已獲台灣證券交易所審議委員會通過上市的申請，將等證交所董事會通過後，即可展開承銷作業，邁向股票上市之路。

關鍵字上海商銀股東會董事榮鴻慶稅後盈餘上市
小何麗玲股東會獻花　讚他金融男神

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan