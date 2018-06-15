新北市長民調　侯友宜大勝蘇貞昌18.1%

依《美麗島電子報》民調顯示，當民眾被問到「請問，只剩5個多月就要選舉新北市長，如果現在投票的話，您會投給民進黨蘇貞昌或國民黨侯友宜？」有 41.7 ％表態支持侯友宜，23.6 ％支持蘇貞昌，雙方差距達 18.1 ％。

根據新北市長最新民調今（ 15 ）日顯示，國民黨新北市長參選人侯友宜支持度以 41.7 ％領先民進黨參選人蘇貞昌的 23.6 ％，兩人相距 18.1 ％，值得注意的是，蘇貞昌無論是在適合度、信任度或支持度全都落後侯友宜，甚至有近 4 成泛綠的選民認為侯友宜適任。

若與《美麗島電子報》在今年 1 月份的民調相比，侯友宜的支持度是增加了 0.2 ％，蘇貞昌則是下降了 18.1 ％。這顯示蘇貞昌的支持度以從原先小幅領先，轉變成大幅落後。

當民眾被問到「請問，以您的印象和判斷來講，以下這2位適不適合做新北市長？」在可複選前提下，侯友宜的適合度為 53.3 ％、蘇貞昌為 43.8 ％。若與今年 1 月份的民調相比，侯的適合度是下降 5.5 ％，蘇下降了 2.1 ％。

至於在信任度上，侯友宜獲 54.6 ％民眾信任、18.2 ％不信任，蘇貞昌獲 51.7 ％民眾信任、26.7 ％不信任，蘇、侯兩人相差只有 2.9 ％。

若以「政治立場」交叉分析，調查發現侯友宜在「泛綠」選民心中適任度，雖然從 1 月份的 59.7 ％降到目前的 38.4 ％，但仍有近 4 成「泛綠」選民認為侯適任；反觀蘇貞昌，認同泛藍選民認為他適合擔任新北市長的比例為 28.0 ％，調查認為，蘇吸納不同政治立場選民目光的實力，是稍弱於侯友宜。

特別的是，民調也問到，台北市長由誰當選，對新北市未來 4 年發展較有幫助。台北市長柯文哲是以 42.6 ％的支持度大幅領先國民黨丁守中的 20.8 ％、民進黨姚文智的 8.6 ％；分析認為，柯文哲的「外溢效應」值得觀察，在新北市長選舉將扮演動見觀瞻的角色。

這份民調是在 2018 年 6 月 11 日至 6 月 12 日進行，成功訪問 1075 人，在信賴水準 95 ％情況下，抽樣誤差最大值為正負 3.0 ％。