超商春節福袋每年都備受關注，目前萊爾富、全家皆已推出2026年春節福袋，雖然7-11方面還沒正式公布官方資訊，不過有許多民眾在門市直擊正在默默進貨，昨（26）日晚間網路上甚至流出7-11馬年福袋完整資訊，價格部分從499元至1999元皆有，品項包羅萬象，包括冰霸杯、氣炸鍋、行李箱等多項好禮，其中「HULKEN滑輪拖車購物袋+冰霸杯」組合只要999元就能買到，回本性質超高，讓外界期待度爆棚。
7-11春節福袋提前流出了！超強款式被讚爆：很有誠意
近期在社群平台Threads上，不少網友回報在7-11部分門市目擊春節福袋箱子默默進貨中，發現本次福袋與眾多知名IP聯名，包括蠟筆小新、史努比、、哆啦A夢、迪士尼、Helly Kitty、咖波、三麗鷗、拉拉熊等，雖然尚未開賣，但已經讓外界期待值拉滿。
而網路上從昨（26）日晚間開始，也開始流出2026年7-11春節福袋超完整介紹，樣式部分不只一般常見的手提袋、帆布包、冰霸杯等，甚至還有氣炸鍋、行李箱、微波爐、石墨烯被、滑輪拖車購物袋等，引來一票網友驚動直呼「這次2026的陣容真的很有誠意」、「這會買到破產」、「今年好多款式，真的是沒有放過荷包欸」。
7-11春節福袋「499元→1999元品項流出」！這款太神、超好回本
據了解，7-11官方目前尚未公布2026年春節福袋詳細資訊，網路上外流宣傳單，疑似為店家自製宣傳，實際查看品項，價格方面有499元、799元、899元、999元、1499元、1699元、1999元等價位，聯名IP也與先前民眾目擊的雷同，甚至還多出DINOTAENG短尾矮袋鼠、線條小狗等人氣品牌。
針對款式部分則更多元，包括499元手提袋、799元背包+立體公仔造型冰霸杯、899元石墨烯被、999元收納櫃、1999元28吋上掀行李箱、霧化扇、機械式微波爐等，甚至還有限定精品KANGOL、NCAA福袋，其中999元組合「55L滑輪拖車購物袋+立體造型冰霸杯」最受外界關注，是由瑞士設計、可折疊大容量的「HULKEN滑輪拖車購物袋」，搭配知名IP造型冰霸杯的組合。
據了解，「HULKEN滑輪拖車購物袋」在網路上每款單價皆突破3000元，使用上也都被評價好推方便，且該組合還搭配各種可愛知名IP造型冰霸杯，價格更高、更吸引人，倘若正式在7-11開賣絕對被搶爆，但一切仍待7-11官方公布資訊為主。
超商福袋大戰開打！全家抽豪車、萊爾富CP值高
除了7-11以外尚未公布資訊以外，各大超商皆宣布2026年馬年福袋組合，超商福袋大戰早已開打。萊爾富首賣2026年春節福袋，外型時尚又文青，內袋還升級成可重複使用的保冷提袋，禮品總價超過200元，CP值十分高，還可抽中台積電、輝達等知名企業股票、iPhone17、Nintendo Switch 2 等大獎。
而全家總計多達41款福袋，第一波福袋已在聖誕節開賣，主打「開袋秒回本、福運抽獎券、股票禮品卡、隨機加碼好禮」4好禮，其中與蔡阿嘎、二伯合作聯名「hahababy聯名款」更是成為搶購首選，光靠俏皮可愛的外袋就贏一大半，最大獎還可豪抽3台價值199萬元BMW iX1純電運動休旅，還有iPhone 17 Pro、黃金等好禮，民眾這次千萬不要錯過。
📍萊爾富馬年福袋獎項一次看
৹ 超級大獎：輝達股票500股（2名）/抽獎日期2026/2/25
৹ 頭獎：台積電股票一張（5名）/抽獎日期2026/1/14、1/21、1/28、2/4、2/11
৹ 壹獎：iPhone 17（3名）
৹ 貳獎：SWITCH 2遊戲主機（1名）
৹ 參獎：越捷航空台灣越南雙人來回機票（3名）
৹ 肆獎：LG PuriCare超淨化大白空氣清淨機（3名）
৹ 伍獎：LG 12L除濕機（10名）
৹ 陸獎：DORIS行李箱組29+20吋（10名）
৹ 柒獎：禾聯14吋智能變頻DC風扇（20名）
৹ 其餘獎項：萊爾富店內熱銷食品
📍全家馬年福袋獎項一次看
৹ 頭獎：BMW iX1 eDrive xLine（3名）
৹ 貳獎：iPhone 17 Pro 256GB（30名）
৹ 參獎：嚦咕麻將紀念金幣（8名）
৹ 肆獎：全盈+Pay儲值金5000元（20名）
৹ 伍獎：全家專屬禮物（40034名）
৹ 異業優惠
資料來源：全家、萊爾富
我是廣告 請繼續往下閱讀
近期在社群平台Threads上，不少網友回報在7-11部分門市目擊春節福袋箱子默默進貨中，發現本次福袋與眾多知名IP聯名，包括蠟筆小新、史努比、、哆啦A夢、迪士尼、Helly Kitty、咖波、三麗鷗、拉拉熊等，雖然尚未開賣，但已經讓外界期待值拉滿。
7-11春節福袋「499元→1999元品項流出」！這款太神、超好回本
據了解，7-11官方目前尚未公布2026年春節福袋詳細資訊，網路上外流宣傳單，疑似為店家自製宣傳，實際查看品項，價格方面有499元、799元、899元、999元、1499元、1699元、1999元等價位，聯名IP也與先前民眾目擊的雷同，甚至還多出DINOTAENG短尾矮袋鼠、線條小狗等人氣品牌。
針對款式部分則更多元，包括499元手提袋、799元背包+立體公仔造型冰霸杯、899元石墨烯被、999元收納櫃、1999元28吋上掀行李箱、霧化扇、機械式微波爐等，甚至還有限定精品KANGOL、NCAA福袋，其中999元組合「55L滑輪拖車購物袋+立體造型冰霸杯」最受外界關注，是由瑞士設計、可折疊大容量的「HULKEN滑輪拖車購物袋」，搭配知名IP造型冰霸杯的組合。
超商福袋大戰開打！全家抽豪車、萊爾富CP值高
除了7-11以外尚未公布資訊以外，各大超商皆宣布2026年馬年福袋組合，超商福袋大戰早已開打。萊爾富首賣2026年春節福袋，外型時尚又文青，內袋還升級成可重複使用的保冷提袋，禮品總價超過200元，CP值十分高，還可抽中台積電、輝達等知名企業股票、iPhone17、Nintendo Switch 2 等大獎。
৹ 超級大獎：輝達股票500股（2名）/抽獎日期2026/2/25
৹ 頭獎：台積電股票一張（5名）/抽獎日期2026/1/14、1/21、1/28、2/4、2/11
৹ 壹獎：iPhone 17（3名）
৹ 貳獎：SWITCH 2遊戲主機（1名）
৹ 參獎：越捷航空台灣越南雙人來回機票（3名）
৹ 肆獎：LG PuriCare超淨化大白空氣清淨機（3名）
৹ 伍獎：LG 12L除濕機（10名）
৹ 陸獎：DORIS行李箱組29+20吋（10名）
৹ 柒獎：禾聯14吋智能變頻DC風扇（20名）
৹ 其餘獎項：萊爾富店內熱銷食品
৹ 頭獎：BMW iX1 eDrive xLine（3名）
৹ 貳獎：iPhone 17 Pro 256GB（30名）
৹ 參獎：嚦咕麻將紀念金幣（8名）
৹ 肆獎：全盈+Pay儲值金5000元（20名）
৹ 伍獎：全家專屬禮物（40034名）
৹ 異業優惠