7-11春節福袋提前流出了！超強款式被讚爆：很有誠意

發現本次福袋與眾多知名IP聯名，包括蠟筆小新、史努比、、哆啦A夢、迪士尼、Helly Kitty、咖波、三麗鷗、拉拉熊等

▲許多民眾在7-11門市目擊春節福袋箱子默默進貨中，發現本次福袋與眾多知名IP聯名，包括蠟筆小新、史努比、哆啦A夢等人氣角色。（圖／翻攝Threads）

樣式部分不只一般常見的手提袋、帆布包、冰霸

杯等，甚至還有氣炸鍋、行李箱、微波爐、石墨烯被、滑輪拖車購物袋等

7-11春節福袋「499元→1999元品項流出」！這款太神、超好回本

包括499元手提袋、799元背包+立體公仔造型冰霸

杯、899元石墨烯被、999元收納櫃、1999元28吋上掀行李箱、霧化扇、機械式微波爐等，甚至還有限定精品KANGOL、NCAA福袋，其中999元組合「55L滑輪拖車購物袋+立體造型冰霸杯」最受外界關注

▲網路上開始流出2026年7-11春節福袋完整品項資訊，其中999元組合「55L滑輪拖車購物袋+立體造型冰霸杯」最受外界關注。（圖／翻攝Threads）

但一切仍待7-11官方公布資訊為主

超商福袋大戰開打！全家抽豪車、萊爾富CP值高

▲萊爾富首賣2026年春節福袋，外型時尚又文青，內袋還升級成可重複使用的保冷提袋，禮品總價超過200元。（圖／萊爾富提供）

▲全家福袋第一波自12/25開賣，整檔期預計有41款年節福袋。（圖／記者鍾怡婷攝）

📍萊爾富馬年福袋獎項一次看

▲萊爾富2026年福袋大獎將抽出2名幸運兒，可獲得輝達股票500股、5名可獲得台積電股票一張。（圖／萊爾富提供）

📍全家馬年福袋獎項一次看