616憨兒好朋友野餐日，助失親憨兒重建家園

位在大溪與八德交界的小園區，有人在這裡洗到闊別許久的熱水澡，有人在這裡三餐得到溫飽，更多人在園區感受到家人的關懷，儘管租約到期的日子一天天靠近，但這裡對孩子們來說都是充滿回憶的家，為了讓社會能更認識這群特別的孩子，6月16日大溪仁友愛心家園將舉辦好朋友野餐日，歡迎大家來這個充滿溫馨回憶的家園，聽音樂、饗美食幫憨兒們加油打氣。
韋明，是位智能障礙重度的唐寶寶，住進仁友已有十四年的時間，父親早逝，母親失蹤多年，沒有家人的他在來到家園前曾流浪街頭，三餐靠民眾接濟，也因為這個原因，讓老師們發現看似活潑的他其實是個沒有安全感的大孩子，每天都會用天真無邪的表情跟老師們撒嬌，那怕只是一句簡單的讚美，就會立刻露出得意又驕傲的笑容，再加上豐富的肢體語言，彷彿獲得奧斯卡獎般的開心，但容易得意忘形的他，也常因過於興奮而被糾正，這時的他又會露出晴天霹靂椎心刺骨的模樣，如此古靈精怪的反應總是讓老師們好氣又好笑。
在仁友愛心家園還有許多跟韋明一樣失親或來自無力照顧的家庭的憨兒，對這些孩子來說，仁友是唯一的家，老師、同學們就是家人。但距離租約到期的日子一天天接近，對新家園的期待還有現在這個家的回憶，憨兒們的不安也慢慢浮現，為了讓憨兒們不再流落街頭，他們需在107年底募集初期重建經費約1500萬元，希望社會各界一齊幫助這群孩子，給他們一個安身立命的家園。