616憨兒好朋友野餐日，助失親憨兒重建家園

位在大溪與八德交界的小園區，有人在這裡洗到闊別許久的熱水澡，有人在這裡三餐得到溫飽，更多人在園區感受到家人的關懷，儘管租約到期的日子一天天靠近，但這裡對孩子們來說都是充滿回憶的家，為了讓社會能更認識這群特別的孩子，6月16日大溪仁友愛心家園將舉辦好朋友野餐日，歡迎大家來這個充滿溫馨回憶的家園，聽音樂、饗美食幫憨兒們加油打氣。

韋明，是位智能障礙重度的唐寶寶，住進仁友已有十四年的時間，父親早逝，母親失蹤多年，沒有家人的他在來到家園前曾流浪街頭，三餐靠民眾接濟，也因為這個原因，讓老師們發現看似活潑的他其實是個沒有安全感的大孩子，每天都會用天真無邪的表情跟老師們撒嬌，那怕只是一句簡單的讚美，就會立刻露出得意又驕傲的笑容，再加上豐富的肢體語言，彷彿獲得奧斯卡獎般的開心，但容易得意忘形的他，也常因過於興奮而被糾正，這時的他又會露出晴天霹靂椎心刺骨的模樣，如此古靈精怪的反應總是讓老師們好氣又好笑。