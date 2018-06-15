侯友宜逆轉勝蘇貞昌18趴？網友：民進黨年底全台陪葬

《美麗島電子報》針對設籍在新北市、年滿 20 歲的民眾進行「 2018 年新北市長選舉民調」，國民黨推派的參選人侯友宜以 41.7% 支持度領先民進黨蘇貞昌的 23.6% ，相較於 1 月的調查，蘇貞昌從贏 0.2% 到輸 18.1% 。批踢踢網友分析，蘇貞昌支持率下跌是因為民進黨不斷亂打柯文哲，並預言年底沒意外，民進黨將會「全台陪葬」。

前民進黨大老許信良創辦的《美麗島電子報》針對年底新北市長選情進行民調，結果顯示國民黨參選人侯友宜的支持度大勝民進黨參選人蘇貞昌，此次並同時調查「您認為柯文哲、丁守中、姚文智 3 人誰當選台北市長，對新北市未來 4 年發展比較有幫助？」民調結果顯示，柯文哲以 42.6% 大勝丁守中的 20.8% 及姚文智的 8.6% 。

柯文哲在 20 至 29 歲區間的支持度更高達 73% ；以政黨傾向區隔，傾向民進黨的選民， 49.1% 支持柯文哲、姚文智 36.4% ；以政治立場來說，泛綠民眾對柯文哲的支持度 56.1% 、姚文智 27.6% 。

對這項調查結果，批踢踢網友認為「如果有超北市長選舉，柯 P 穩贏的」、「老實說外縣市柯粉比台北多很多，他選總統搞不好上…」、「打柯基本就是跟新北大票倉過不去」、「根本故意做來表死民進凍的」。