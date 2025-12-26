UNIQLO大家眾所皆知都知道是在賣平價服飾的地方，最近冬天來臨，許多人都會到UNIQLO補齊冬裝，像是羽絨外套、毛衣、發熱衣等都是賣到嚇嚇叫，然而最近有網友卻發現，UNIQLO官網上架的新品出現詭異物品，將在明年1月5日開賣「塔麻可吉（Tamagotchi）電子雞」，每台售價台幣790元，讓不少人愣住表示：「這沒搞錯吧！是UNIQLO要賣的嗎？」、「害我忍不住也想去買欸！太新奇了」。
有網友最近在社群平台「Threads」貼文指出「最近在看UNIQLO下個月有什麼新品，結果一看發現是電子雞？這應該沒有搞錯吧」、「還在看過年前要買什麼新冬裝，逛到UNIQLO官網發現1月要賣電子雞欸！官網已經上架還不能購買，會不會太酷？」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「真的嚇到，時代流行真的在回流，何時又有電子雞的局了！」、「Tamagotchi最近突然紅起來，也有聯名很多卡通動漫，復古懷舊啦」、「這幾年電子雞真的又紅回來，這台UNIQLO聯名的吧，790元是有點小貴」、「記得小時候正版Tamagotchi要一千多，這台一定要買起來收藏」、「真的傻眼了，UNIQLO竟然賣起電子雞來！」
UNIQLO新品「電子雞」是真的！聯名塔麻可吉明年開賣
相信七年級、八年級生應該都不陌生這個「塔麻可吉（Tamagotchi）電子雞」吧？這是1996年由日本玩具大廠萬代（BANDAI）推出的掌上電子寵物養成遊戲機台，雖然名為電子雞，但是飼養的動物並不是雞，而是來自塔麻可吉的外星生物，是不是非常懷念呢？
近幾年該電子雞還是持續的蓬勃發展，加上搭上Y2K風潮以及懷舊系列影響，迎來塔麻可吉第四波流行，明年2026年正是塔麻可吉推出30週年的日子，便和UNIQLO共同進行聯名活動，除了推出4款超可愛的聯名T恤服飾之外，也有UT專屬的塔麻可吉電子主機，日本UNIQLO已經開賣，台灣UNIQLO則是要等到明年1月5日，讓許多懷念電子雞興盛時期的民眾都準備入手收藏！
UNIQLO聯名塔麻可吉超萌！賞品開賣時間、價格、全品項一次看
《NOWNEWS》記者也實際到台灣UNIQLO官網查看，發現官方真的已經上架「UT Original Tamagotchi電子玩具」，台灣售價是790元，但現在只能夠先加入購物車，還不能夠直接購買，必須等到1月5日。以下是這次UNIQLO跟塔麻可吉聯名產品、開賣時間以及價格一次看，有興趣的民眾到時記得選購囉！
🟡開賣時間：2026年1月5日網路商店及全台店舖販售
📍印花T恤01：咕嘰叭吉款/490元
📍印花T恤02：麻每吉款/490元
📍印花T恤03：白色電子雞麻美吉款/490元
📍印花T恤04：塔麻可吉全款/490元
📍UT Original Tamagotchi電子雞/790元
資料來源：UNIQLO商城官網、UNIQLO TODAY'S PICK UP
