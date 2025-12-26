我是廣告 請繼續往下閱讀

最近在看UNIQLO下個月有什麼新品，結果一看發現是電子雞？

逛到UNIQLO官網發現1月要賣電子雞欸！

▲UNIQLO在官網上架下個月新品竟然是電子雞，讓許多民眾看了非常驚訝，引起社群討論。（圖/UNIQLO官網）

UNIQLO新品「電子雞」是真的！聯名塔麻可吉明年開賣

這是1996年由日本玩具大廠萬代（BANDAI）推出的掌上電子寵物養成遊戲機台

▲UNIQLO最近跟即將滿30週年的塔麻可吉電子雞合作，推出聯名電子雞以及服飾，日本UNIQLO已經開賣！（圖/Threads）

除了推出4款超可愛的聯名T恤服飾之外，也有UT專屬的塔麻可吉電子主機，日本UNIQLO已經開賣，台灣UNIQLO則是要等到明年1月5日

UNIQLO聯名塔麻可吉超萌！賞品開賣時間、價格、全品項一次看

發現官方真的已經上架「UT Original Tamagotchi電子玩具」，台灣售價是790元

▲台灣UNIQLO官網也已經上架這款「UT Original Tamagotchi電子玩具」，每台售價790元。（圖/UNIQLO官網）

🟡開賣時間：2026年1月5日網路商店及全台店舖販售