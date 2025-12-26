本季三度交手全數吞敗，也讓聯盟戰績龍頭雷霆吞下第5敗。

NBA

奧克拉荷馬雷霆睽違自2018年後再度於NBA美國職籃（National Basketball Association）聖誕節登場，卻未能在主場Paycom Center帶給球迷驚喜，最終以102：117不敵聖安東尼奧馬刺隊（San Antonio Spurs），馬刺此役展現極高進攻效率，全場投籃命中率達54%，三分球命中率38%，幾乎在雷霆每一次追分嘗試後都能即時回應。迪亞倫．福克斯（De’Aaron Fox）攻下全場最高29分，並在首節就以3投3中的三分球率先定調節奏。年度最佳新秀史蒂芬．卡索（Stephon Castle）持續穩定輸出，繳出19分、7助攻，其中一次在第四節面對吉爾傑斯—亞歷山大的後撤步跳投，直接澆熄雷霆反撲氣焰。維克多．溫班亞瑪（Victor Wembanyama）則攻下19分、11籃板，攻守兩端存在感十足，哈里森．巴恩斯（Harrison Barnes）也有15分、6籃板的支援火力。雷霆開賽氣勢如虹，前10次出手命中9球，但馬刺很快穩住陣腳，在首節後段由福克斯、卡索與狄倫．哈珀（Dylan Harper）連續得分反超，以41：36結束首節。第二節馬刺持續透過小幅度攻勢拉開差距，半場取得69：60領先。進入下半場後，比賽節奏明顯趨於膠著，但馬刺在防守、拼搶與身體對抗上更勝一籌。第三節末段，哈珀與凱爾登．強森（Keldon Johnson）連續灌籃，將比分拉開至95：79，雷霆始終無法縮小差距。謝伊．吉爾傑斯—亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）出賽36分鐘，攻下22分、6籃板、4助攻，但19投僅7中，三分球6投1中，效率受限。切特．霍姆葛倫（Chet Holmgren）拿下10分、12籃板，杰倫．威廉斯（Jalen Williams）貢獻12分、6助攻，未能在關鍵時刻提供足夠火力支援。伊塞亞．哈登斯坦（Isaiah Hartenstein）繳出13分、12籃板的雙十表現，亞歷克斯．卡魯索（Alex Caruso）也有12分進帳，但整體輪換深度與對抗性仍略遜馬刺一籌。