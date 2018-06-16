遠東SOGO配息0.43元　今年再拚435億業績

太平洋崇光百貨15日召開107年股東常會，股東會通過去年配發0.43元，SOGO董事長黃晴雯表示，去年在無新展店的情況下，銷貨收入達433.45億元，成長0.5%，全年度業績占比最大的周年慶活動也因30周年主題行銷策略成功，創下102.4億空前佳績，較前一年成長4.4%。展望未來，將以輕成本、重管理、強企畫、多聚客等策略多管齊下，預估今年營業銷貨收入目標435.45億元。

去年SOGO適逢成立30周年慶，除了將商標改為遠東SOGO之外，106年全世界主要國家經濟成長率皆高於前一年，國內經濟受惠於全球經濟復甦、行動裝置推陳出新以及新興科技應用擴增，零售業下半年逐漸恢復動能，與餐飲業全年營業額也創下歷年新高。