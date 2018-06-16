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財經

遠東SOGO配息0.43元　今年再拚435億業績

記者彭夢竺／台北報導2018/06/16 14:08
▲太平洋崇光百貨15日召開107年股東常會，在無新展店的情況下，銷貨收入達433.45億元，成長0.5%。（圖／NOWnews資料照）
▲太平洋崇光百貨15日召開107年股東常會，在無新展店的情況下，銷貨收入達433.45億元，成長0.5%。（圖／NOWnews資料照）

太平洋崇光百貨15日召開107年股東常會，股東會通過去年配發0.43元，SOGO董事長黃晴雯表示，去年在無新展店的情況下，銷貨收入達433.45億元，成長0.5%，全年度業績占比最大的周年慶活動也因30周年主題行銷策略成功，創下102.4億空前佳績，較前一年成長4.4%。展望未來，將以輕成本、重管理、強企畫、多聚客等策略多管齊下，預估今年營業銷貨收入目標435.45億元。

去年SOGO適逢成立30周年慶，除了將商標改為遠東SOGO之外，106年全世界主要國家經濟成長率皆高於前一年，國內經濟受惠於全球經濟復甦、行動裝置推陳出新以及新興科技應用擴增，零售業下半年逐漸恢復動能，與餐飲業全年營業額也創下歷年新高。

雖然房市低迷、地價稅與房屋稅高漲、一例一休彈性不足等原因，導致成本提高，對內需產業造成衝擊，百貨業首當其衝。遠東SOGO表示，他們透過調整商品策略，於106年替換12.5%的品牌，打造優勢的精品環境與商品，形成成長的良好動能，加上成立專職組織強化行銷溝通新模式，同時發展行動支付以因應顧客多變的需求，創下亮眼成績。

遠東SOGO指出，全年度業績占比最大的周年慶活動也因30周年主題行銷策略成功，創下102.4億空前佳績，較前一年成長4.4%。展望未來，將以輕成本、重管理、強企畫、多聚客等策略多管齊下，全方位固守市場效益，積極獲取實際毛利，預估107年營業銷貨收入目標435.45億元，再成長0.5%。

關鍵字遠東sogo股東會配息業績
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