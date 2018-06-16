世足／為了支持國家隊　秘魯球迷超拚命

秘魯睽違36年終於再度踢進世界盃，秘魯球迷為了支持祖國，做出不少犧牲，除了賣車、辭掉工作、花64小時搭機往返，還有人做出更難以想像的事。
來自秘魯的英語老師Guillermo Espinoza說：「有個男人深怕買不到秘魯比賽的門票，他在身上戴上24公斤的重物，這讓他較容易買到專為過重人士設計的『特寬座位』，而那些座位仍然有很棒的視野。」
這個奇聞突顯了世界盃對秘魯人來說有多麼重要，為數眾多的他們，穿上最自豪的紅白相間衣服，從莫斯科到薩蘭斯克的街上都有他們的蹤影，只為了一睹明(17)日隊丹麥的首戰。
Espinoza說：「有些人預算只有1000歐元(折合台幣35030元)，他們只吃餅乾裹腹、睡在地上，並且搭32小時的火車到葉卡捷琳堡，只為了免費觀賞法國的比賽。不少人辭了做了很久的工作，因為可以拿到額外的遣散費。還有一群人我們稱做pollada，他們在自家提供雞肉料理和啤酒來換取金錢。」
根據國際足協這周公布的資料，秘魯賣出了4萬3583張世界盃門票，成為這屆世足賽中排名第8的國家，但Espinoza估計，來到俄羅斯的球迷數量可能是該數字的兩倍，他說：「我認為這裡有多達8萬個秘魯人，受到當時的國際情勢和恐怖主義影響，秘魯在80到90年代的非法移民很多，所以有很多來自歐洲各國的秘魯人沒有護照。」