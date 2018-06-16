世足／為了支持國家隊　秘魯球迷超拚命

秘魯睽違36年終於再度踢進世界盃，秘魯球迷為了支持祖國，做出不少犧牲，除了賣車、辭掉工作、花64小時搭機往返，還有人做出更難以想像的事。

來自秘魯的英語老師Guillermo Espinoza說：「有個男人深怕買不到秘魯比賽的門票，他在身上戴上24公斤的重物，這讓他較容易買到專為過重人士設計的『特寬座位』，而那些座位仍然有很棒的視野。」

這個奇聞突顯了世界盃對秘魯人來說有多麼重要，為數眾多的他們，穿上最自豪的紅白相間衣服，從莫斯科到薩蘭斯克的街上都有他們的蹤影，只為了一睹明(17)日隊丹麥的首戰。