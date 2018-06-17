名家論壇》周韻采／假新聞與假民調

首先，此條文難以執行的盲點在於，誰來判定假新聞？社維法的主管機關為內政部，故此條文一通過，內政部顯然要負責判別假新聞並執行罰則。然民進黨政府最近說香蕉價崩是假新聞，在果菜市場的成交價是平穩的；但原產地的收購價格的確大幅下滑。行政院之前也說國民平均薪資達每月49,000元，其實是把經常性薪資及非經常性薪資（如加班費及年終獎金等）加總計算除以12個月而得，乃部分事實的陳述，與民眾拿到手的薪水差距過大。如果政府本身就是片面陳述事實的源頭，又如何能公正地判斷何者是假新聞？甚或讓人懷疑，是否只要跟民進黨政府不一樣的報導，就是假新聞。如此一來，社維法反變成箝制言論自由及限制公民監督政府的工具。

其次，就算政府委託第三方查核假新聞，仍然無法擺脫政府遙控的嫌疑，因為從過去案例如電影/電視分級制度，雖由民間機構掛名審核，但受政府補助，都漸漸由親政府人士入主而主導。在扁政府時期，財團法人新聞公害防治基金會也接受新聞局委託評鑑當時六家報紙，結果優良媒體冠軍總是與政府立場相近的紙媒。近日台灣媒體觀察教育基金會成立台灣事實查核中心，卻接受了台灣主要散播假新聞三大平台之一的臉書補助，這到底有助於民眾了解事實，還是有助於臉書洗刷自己助長假新聞散播的形象呢?

無獨有偶，假民調在選舉期間的危害不亞於假新聞。舉例而言，日前某媒體發布自家民調機構施作的六都候選人民調，然在圖文中有強烈的誤導之嫌。全體受訪樣本數為1009人，但實際問候選人支持度題組的樣本數僅有679，調查誤差偏高。同時，該市老化情形嚴重，卻未做戶中抽樣，使得年輕族群在小樣本結構下加權，扭曲特別嚴重，幾近失衡。該媒體卻還以此調查結果，洋洋灑灑地大作特刊分析，是為過度推論，淪為特定候選人造勢之嫌。

雖然假新聞或假民調都不應存在社會裡，但我更不贊成以公權力禁絕。因為真假的對立往往是角度或程度的問題，任何涉及人為的判斷，都無法完全客觀，故查核假新聞一定會變成言論審查，戕害公民的言論自由。基此，我一直呼籲臉書應公布每日在特定地理區域內臉友瀏覽最多的各類十大新聞，這樣大眾就可判斷何者是不實內容及何人製造散播，並自主決定是否要採信該訊息。而假民調在偽科學的包裝下，防不勝防，抓不勝抓。破除假民調最好的方式應是要求發布機構也一併提供原始資料檔，供大眾檢驗。若不願公布資料檔的民調單位，民眾可合理懷疑其真偽性。

●作者：周韻采／元智大學資訊管理學系教授。

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