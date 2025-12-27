全台22縣市「災防告警」齊發！中央氣象署表示，今（27）天深夜11時05分，宜蘭外海發生芮氏規模7.0地震，深度為72.8公里。全台22縣市、包含離島的金門、馬祖，全收到「災防告警」，許多人被國家警報與地震搖晃驚醒。氣象署稍晚將針對此次地震做出說明。
地震速報／23:05全台狂搖晃！宜蘭外海規模7.0地震 最大震度4級
根據氣象署資料顯示，這起規模7.0地震，震央位在「北緯 24.69度，東經 122.08度」，即在宜蘭縣政府東方 32.3 公里 ，位於臺灣東部海域，地震深度72.8公里。
最大震度4級，台南以北縣市全都4級有感；高雄、屏東3級；連江縣、澎湖縣2級；金門縣1級。
「宜蘭外海地震」相關議題
