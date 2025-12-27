全台22縣市「災防告警」齊發！中央氣象署表示，今（27）天深夜11時05分，宜蘭外海發生芮氏規模7.0地震，深度為72.8公里。全台22縣市、包含離島的金門、馬祖，全收到「災防告警」，許多人被國家警報與地震搖晃驚醒。氣象署稍晚將針對此次地震做出說明。

我是廣告 請繼續往下閱讀
地震速報／23:05全台狂搖晃！宜蘭外海規模7.0地震　最大震度4級

根據氣象署資料顯示，這起規模7.0地震，震央位在「北緯 24.69度，東經 122.08度」，即在宜蘭縣政府東方 32.3 公里 ，位於臺灣東部海域，地震深度72.8公里。

最大震度4級，台南以北縣市全都4級有感；高雄、屏東3級；連江縣、澎湖縣2級；金門縣1級。

▲宜蘭外海7.0地震，最大震度4級，台南以北縣市全都4級有感。（圖／中央氣象署提供cwa.gov.tw）
▲宜蘭外海7.0地震，最大震度4級，台南以北縣市全都4級有感。（圖／中央氣象署提供cwa.gov.tw）

「宜蘭外海地震」相關議題

地震速報／23:05全台狂搖晃！宜蘭外海規模7.0地震　最大震度4級


12/27規模7.0地震！地震直播衝上19萬人　全台灣被搖醒：真的很大

更多「宜蘭7.0強震」相關新聞。

相關新聞

12/27宜蘭外海7.0地震！南澳市區大停電　在地人曝現況：漆黑一片

台東地震規模6.1只是警告！縱谷斷層已躁動3年　恐爆發規模7強震

台東卑南6.1地震威力多強？麥當勞招牌狂搖畫面曝光　當地人愣住

春節台灣小心地震！郭鎧紋示警「情況不太對勁」　規模恐達6以上