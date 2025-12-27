據中央氣象署地震測報中心資料，今（27）日深夜11時05分台灣東部海域發生芮氏規模7.0地震，震央在宜蘭縣政府東方32.3公里處，深度72.8公里，屬於中層地震。

▲12月27日晚間11時5分，宜蘭外海發生芮氏規模7.0地震。（圖／中央氣象署www.cwa.gov.tw）
12/27東北外海7.0強震！地震直播衝上19萬人

今（27）日深夜11點05分在東部海域發生芮氏規模7地震，台灣地震監視一度湧入19萬人同時觀看，全台灣民眾手機響起國家級警報，YouTube「台灣地震監視」更在地震直播人數已經突破19萬人。

許多民眾紛紛留言表示，「真的晃到頭很暈」、「感覺比921還大」、「原來震央在東北海域，難怪北部感覺很明顯」、「真的好可怕，睡不著了」。

本次深夜11點05分在東部海域發生芮氏規模7地震，讓台灣本島包含澎湖縣等22縣市都發出國家警報「災防告警」，發佈縣市如下：屏東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣、臺北市、基隆市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣。

資料來源：YouTube「台灣地震監視」

