地震速報！深夜地牛翻身，中央氣象署表示，12月27日晚間11時5分，宜蘭外海發生芮氏規模7.0地震，震央位置在宜蘭縣政府東方 32.3 公里 ，位於台灣東部海域，地震深度72.8公里，全台劇烈搖晃有感，22縣市國家級警報狂響。
這起地震全台有感，搖晃許久，不少人從夢中驚醒。包括宜蘭縣、新北市、花蓮縣、台北市、桃園市等「17縣市」部份區域最大震度都達4級，已屬中震，根據中央氣象署地震震度分級表，4級震度對人來說有相當程度的恐懼感，睡眠中的人幾乎都會驚醒。房屋搖動甚烈，少數未固定物品可能傾倒掉落，少數傢俱移動，可能有輕微災害。
台東、花蓮消防局表示，截至晚間11時37分，目前尚未有災情傳出。
各地震度級
宜蘭縣地區最大震度 4級
新北市地區最大震度 4級
花蓮縣地區最大震度 4級
臺北市地區最大震度 4級
基隆市地區最大震度 4級
桃園市地區最大震度 4級
新竹縣地區最大震度 4級
臺中市地區最大震度 4級
南投縣地區最大震度 4級
新竹市地區最大震度 4級
苗栗縣地區最大震度 4級
彰化縣地區最大震度 4級
雲林縣地區最大震度 4級
臺東縣地區最大震度 4級
嘉義縣地區最大震度 4級
嘉義市地區最大震度 4級
臺南市地區最大震度 4級
高雄市地區最大震度 3級
屏東縣地區最大震度 3級
連江縣地區最大震度 2級
澎湖縣地區最大震度 2級
金門縣地區最大震度 1級
資料來源：中央氣象署
