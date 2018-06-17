孫儷嗨唱〈千里之外〉不甩尪　鄧超告狀：杰倫胖了好多

天王周杰倫《地表最強2》巡迴演唱會，昨（16）日晚間在上海開唱，吸引許多明星前往朝聖，不過大陸演員鄧超卻不開心，他在微博放上老婆孫儷開心看演唱會的影片，寫下：「有些吃醋」，甚至還說：「杰倫胖了好多，怎麼辦？」



▲鄧超在發文底下留言，向昆凌告狀杰倫變胖了！（圖／翻攝鄧超微博, 2018.06.17）