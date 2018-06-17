孫儷嗨唱〈千里之外〉不甩尪　鄧超告狀：杰倫胖了好多

天王周杰倫《地表最強2》巡迴演唱會，昨（16）日晚間在上海開唱，吸引許多明星前往朝聖，不過大陸演員鄧超卻不開心，他在微博放上老婆孫儷開心看演唱會的影片，寫下：「有些吃醋」，甚至還說：「杰倫胖了好多，怎麼辦？」
▲鄧超在發文底下留言，向昆凌告狀杰倫變胖了！（圖／翻攝鄧超微博, 2018.06.17）
▲孫儷跟鄧超於6月7日慶祝結婚7周年。（圖／翻攝鄧超微博, 2018.06.17）
影片中孫儷揮舞著螢光棒，大聲唱〈千里之外〉，對於一旁吃醋的老公完全不理會，讓鄧超把影片放上網路，還說：「周杰倫，我想跟你聊聊。」但這樣還不夠，他還加碼向昆凌告狀說：「昆凌，杰倫胖了好多怎麼辦？」有網友安慰他：「杰倫的醋就別吃了。」
▲張靚穎開心與周杰倫合照。（圖／翻攝張靚穎微博, 2018.06.17）
▲周杰倫配合張靚穎的藍色服裝，將舞台服裝轉成藍色燈光。（圖／翻攝張靚穎微博, 2018.06.17）
看完演唱會後，孫儷也在微博發文：「除了離舞台近，音箱震的心臟有點受不了，其他一切都非常的完美，耶！」另外歌手張靚穎也在演唱會現場，與周杰倫在後台合照，周杰倫為配合他穿的藍衣，還切換服裝燈光變成藍色，讓她興奮大喊周杰倫：「偶像」。