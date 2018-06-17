NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
娛樂總覽日韓流行線西洋發燒星華語名人圈娛樂名家色區
即時跑馬燈中芸漁港龍舟賽　楊明州為選手加油中市花博聯外道路通車　盼紓解人車凱擘大寬頻500M只要$799
娛樂

孫儷嗨唱〈千里之外〉不甩尪　鄧超告狀：杰倫胖了好多

娛樂中心／綜合報導2018/06/17 16:18
▲孫儷揮舞螢光棒，大聲唱〈千里之外〉。（圖／翻攝孫儷微博, 2018.06.17）
▲孫儷揮舞螢光棒，大聲唱〈千里之外〉。（圖／翻攝孫儷微博, 2018.06.17）

天王周杰倫《地表最強2》巡迴演唱會，昨（16）日晚間在上海開唱，吸引許多明星前往朝聖，不過大陸演員鄧超卻不開心，他在微博放上老婆孫儷開心看演唱會的影片，寫下：「有些吃醋」，甚至還說：「杰倫胖了好多，怎麼辦？」


▲鄧超在發文底下留言，向昆凌告狀杰倫變胖了！（圖／翻攝鄧超微博, 2018.06.17）


▲孫儷跟鄧超於6月7日慶祝結婚7周年。（圖／翻攝鄧超微博, 2018.06.17）

影片中孫儷揮舞著螢光棒，大聲唱〈千里之外〉，對於一旁吃醋的老公完全不理會，讓鄧超把影片放上網路，還說：「周杰倫，我想跟你聊聊。」但這樣還不夠，他還加碼向昆凌告狀說：「昆凌，杰倫胖了好多怎麼辦？」有網友安慰他：「杰倫的醋就別吃了。」


▲張靚穎開心與周杰倫合照。（圖／翻攝張靚穎微博, 2018.06.17）


▲周杰倫配合張靚穎的藍色服裝，將舞台服裝轉成藍色燈光。（圖／翻攝張靚穎微博, 2018.06.17）

看完演唱會後，孫儷也在微博發文：「除了離舞台近，音箱震的心臟有點受不了，其他一切都非常的完美，耶！」另外歌手張靚穎也在演唱會現場，與周杰倫在後台合照，周杰倫為配合他穿的藍衣，還切換服裝燈光變成藍色，讓她興奮大喊周杰倫：「偶像」。

關鍵字孫儷千里之外周杰倫鄧超
陳語安成胡歌師妹　薄紗禮服超性感男偶像球技獲認可　力拱新秀選拔

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan