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極度變態！華山分屍男認「指姦屍體」　竟還挖掉雙乳

社會中心／台北報導2018/06/19 16:36
▲極度變態！華山分屍男承認將高女分屍前「指姦屍體」，竟還挖掉雙乳。（圖／翻攝自臉書）
▲極度變態！華山分屍男承認將高女分屍前「指姦屍體」，竟還挖掉雙乳。（圖／翻攝自臉書）

新北市一名 37 歲陳姓射箭教練，疑似向 30 歲高姓女子求歡不成，竟徒手將對方勒斃，再持刀分屍裝成 7 大袋，並棄屍於雙北市山區各處。警方昨（ 18 ）日已尋獲全部屍塊，但今（ 19 ）日拼湊遺體時，卻發現高女的兩邊乳房遭平整切除，目前警方已重返棄屍山區及命案現場，著手找回高女遺體的最後一塊拼圖。

據了解，案發當天陳男和高女先是在華山大草原的小木屋喝酒聊天，酒後向高女求歡遭拒，雙方為此爆發激烈口角，陳男一氣之下竟動手將高女活活掐死，隨後將遺體藏在小木屋內，伴屍 3 天後再持魚刀分屍成 7 大袋，最後棄置於陽明山山區。


▲華山分屍案，警方調查犯嫌陳姓男子（白色帽者）疑因求歡不成將高姓女子勒斃後分屍，屍塊棄置雙北市山區， 18 日晚間陳嫌由警方偵訊後移送北檢偵辦。中央社記者吳家昇攝107年6月18日

警方依據陳男供詞，昨日傍晚在金山區產業道路將高女屍塊全數尋獲，卻發現高女的雙乳遭平整切下，懷疑陳男有戀屍癖或是女性生理特徵崇拜的變態心理，現已重回現場尋找屍塊。

由於陳男因求歡不成惱羞犯案，警方研判他並不會就此善罷甘休，並問「殺害後有沒有性侵？」不料他竟冷冷地回「我有用手指插進她的下體」，變態行徑令人不寒而慄。至於是否確實如陳男所述有姦淫屍體一事，或是高女生前是否有遭下藥迷昏，仍待檢方進一步相驗釐清。

關鍵字華山分屍情殺指姦性侵射箭教練屍塊
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