極度變態！華山分屍男認「指姦屍體」　竟還挖掉雙乳

新北市一名 37 歲陳姓射箭教練，疑似向 30 歲高姓女子求歡不成，竟徒手將對方勒斃，再持刀分屍裝成 7 大袋，並棄屍於雙北市山區各處。警方昨（ 18 ）日已尋獲全部屍塊，但今（ 19 ）日拼湊遺體時，卻發現高女的兩邊乳房遭平整切除，目前警方已重返棄屍山區及命案現場，著手找回高女遺體的最後一塊拼圖。

據了解，案發當天陳男和高女先是在華山大草原的小木屋喝酒聊天，酒後向高女求歡遭拒，雙方為此爆發激烈口角，陳男一氣之下竟動手將高女活活掐死，隨後將遺體藏在小木屋內，伴屍 3 天後再持魚刀分屍成 7 大袋，最後棄置於陽明山山區。