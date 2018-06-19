麥可傑克森音樂劇 2020年登百老匯

美國綜藝週刊（Variety）網站報導，麥可傑克森（Michael Jackson）遺產管理公司與索尼（Sony）旗下劇場製作部門今天宣布，正在籌備改編自麥可傑克森生平的音樂劇。

（中央社記者尹俊傑紐約19日專電）已故流行音樂天王麥可傑克森的生平將改編成音樂劇，預定2020年在紐約百老匯上演。麥可傑克森膾炙人口的音樂將穿插其中，但不確定劇情是否觸及他被控猥褻男童的爭議。

曾兩度獲普立茲獎的美國劇作家諾塔吉（LynnNottage）將撰寫劇本。她獲獎的兩部劇作分別關於剛果內戰與美國鐵鏽地帶貧困，題材寫實，如何呈現麥可傑克森的傳奇一生，令人好奇。

由於有麥可傑克森遺產管理公司參與，這齣音樂劇恐怕會避免接觸麥可傑克森生前較具爭議的一面，例如被控性侵犯兒童並獲判無罪。

麥可傑克森曾13度獲得葛萊美獎，1982年推出的專輯「顫慄」，收錄「避開」、「比利珍」（BillieJean）等名曲，將他推上國際巨星地位，至今仍以6600萬張銷量，保持全球銷量最高專輯紀錄。麥可傑克森2009年逝世，享年50歲。

取材流行樂真人真事的音樂劇在百老匯日漸風行，收錄四季合唱團（The Four Seasons）名曲的「澤西男孩」（Jersey Boys）就是成功案例之一。如今麥可傑克森的一生也將搬上舞台，他的人氣歷久不衰，音樂劇上演時可望掀起轟動。（編輯：紀錦玲）1070620