NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈大阪強震行程受阻　票券可改期退款水手官網宣布高苑左投張景淯加盟凱擘大寬頻500M只要$799
中央社

麥可傑克森音樂劇 2020年登百老匯

中央社2018/06/20 07:56
中央社 娛樂 / NOWnews
中央社 娛樂 / NOWnews

（中央社記者尹俊傑紐約19日專電）已故流行音樂天王麥可傑克森的生平將改編成音樂劇，預定2020年在紐約百老匯上演。麥可傑克森膾炙人口的音樂將穿插其中，但不確定劇情是否觸及他被控猥褻男童的爭議。

美國綜藝週刊（Variety）網站報導，麥可傑克森（Michael Jackson）遺產管理公司與索尼（Sony）旗下劇場製作部門今天宣布，正在籌備改編自麥可傑克森生平的音樂劇。

這齣劇名稱、卡司與上演劇院都未定，預計2020年在百老匯演出。

「顫慄」（Thriller）、「避開」（Beat It）等經典名曲都將收錄其中，曾獲東尼獎的英國當代芭蕾巨星惠爾登（Christopher Wheeldon）將擔任導演並編舞。

曾兩度獲普立茲獎的美國劇作家諾塔吉（LynnNottage）將撰寫劇本。她獲獎的兩部劇作分別關於剛果內戰與美國鐵鏽地帶貧困，題材寫實，如何呈現麥可傑克森的傳奇一生，令人好奇。

由於有麥可傑克森遺產管理公司參與，這齣音樂劇恐怕會避免接觸麥可傑克森生前較具爭議的一面，例如被控性侵犯兒童並獲判無罪。

麥可傑克森曾13度獲得葛萊美獎，1982年推出的專輯「顫慄」，收錄「避開」、「比利珍」（BillieJean）等名曲，將他推上國際巨星地位，至今仍以6600萬張銷量，保持全球銷量最高專輯紀錄。麥可傑克森2009年逝世，享年50歲。

取材流行樂真人真事的音樂劇在百老匯日漸風行，收錄四季合唱團（The Four Seasons）名曲的「澤西男孩」（Jersey Boys）就是成功案例之一。如今麥可傑克森的一生也將搬上舞台，他的人氣歷久不衰，音樂劇上演時可望掀起轟動。（編輯：紀錦玲）1070620

iPhone今年新3款 傳...美官員：北韓數日內開始交還...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan