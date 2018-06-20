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政治

北農流會　柯文哲：代表人事非市府控制

記者邱明玉 / 台北報導2018/06/20 12:10
▲台北市長柯文哲20日出席「2018北極星反毒計畫暨北市毒品危害防制中心記者會」。（圖／北市府提供 , 2018.6.20）
▲台北市長柯文哲20日出席「2018北極星反毒計畫暨北市毒品危害防制中心記者會」。（圖／北市府提供 , 2018.6.20）

針對北農總經理吳音寧被爆使用北農公費贈送洋酒等爭議，台北市長柯文哲下令北農監察人查帳，原本北農昨天要召開臨時董事會，會中公布查帳結果，結果農委會官股及七大公會人員全部缺席，因人數不足而流會，對此，柯文哲今（ 20 ）日表示，昨天的流會可清楚讓社會大眾知道，北農公司不是台北市政府想要怎樣就怎樣，北市府根本沒有辦法過半。

北農昨天下午召開臨時董事會，23 席董事中，僅北市府 5 席官股、張永成、及 2 席民股，加 1 席委託，共 9 人出席，結果因人數不足而流會，北農常務董事張永成痛批民進黨護航吳音寧，將吳音寧變成「媽寶總經理」。

對此，柯文哲表示，吳音寧這個事件，他認為應該要公開透明、速戰速決，既然在議會和社會上，有這麼多討論和疑慮，不是偏袒誰，不管是韓國瑜或吳音寧，就把那些帳冊整理之後，在董事會報告，董事會要對媒體揭露到什麼程度，自己決定，他還是強調應該要公開透明、速戰速決，不喜歡拖。

柯文哲指出，針對昨天流會，也可以讓社會大眾知道一件事實，其實台北市政府在北農的股權就是22%，北農 23 席董事中，北市府就是5席，不是完全可以掌握人事。

柯文哲說，昨天就很清楚，台北市政府派的董事五席都出席，可是還是流會，表示說北市府沒有辦法控制董事會和北農人事，但北市府做為主管和監理機關，市場處是北農的監理機關，可以監理、監測，該做的還是做。

柯文哲強調，公開透明，把資料顯示，這是解決爭議最簡單的方法，「你不處理，不管是謠言或流言，就一直傳下去」，他不曉得其他政黨和其他人的想法，但對他來講，他認為只要自己沒問題，公開透明，把資料顯現出來就好了，不用替誰背書。

關鍵字韓國瑜吳音寧柯文哲北農張永成
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