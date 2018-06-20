澳洲高球傳奇名將湯姆森辭世 享壽88歲

湯姆森總計在歐洲贏了26場比賽，在澳洲和紐西蘭贏19場，在亞洲和日本拿下11場。

湯姆森是澳洲第一位摘下英國公開賽冠軍的澳洲高球選手，並在1954到1965年間5度奪冠。當今只有高球選手華森（Tom Watson）追平這個紀錄。

湯姆森家族發表聲明：「他罹患巴金森氏症逾4年，在這場英勇的戰役中敗下陣來，在家人陪伴下於墨爾本家中過世。」

（中央社雪梨20日綜合外電報導）曾5度抱走英國公開賽冠軍的澳洲高球傳奇名將湯姆森（Peter Thomson），不敵巴金森氏症病魔糾纏，今天在家人陪伴下辭世，享壽88歲。

湯姆森只在美國打過幾個球季，曾贏得1959年德州公開賽。但他定期參加美巡賽，1985年拿了9座冠軍，締造可能永遠不會被打破的紀錄。

除了本身是高球名將外，湯姆森也對高球比賽貢獻良多。

湯姆森曾擔任澳洲職業高爾夫球協會（PGA）主席，長達32年，並從事澳洲和世界其他高爾夫球場的設計和興建工作。

他也協助創辦亞洲巡迴賽，替報章雜誌撰寫文章一甲子。湯姆森是澳洲高球作家協會的贊助人。

世界高球名人堂（World Golf Hall of Fame）稱他是「思想家高球選手」。

「在冷靜的邏輯推理和化繁為簡的天賦下，他的球風乾淨俐落。」（譯者：劉淑琴/核稿：鄭詩韻）1070620