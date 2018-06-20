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地方萬花筒》影／彰縣東山國小畢業典禮　棒球隊紅不讓

記者陳雅芳／彰化報導2018/06/20 20:43
▲陳宥宇（右）、翁毅安（中），獲選世界軟式少棒錦標賽國手，棒委會總幹事陳建遙（左）送球具背包。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.20）
▲陳宥宇（右）、翁毅安（中），獲選世界軟式少棒錦標賽國手，棒委會總幹事陳建遙（左）送球具背包。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.20）

彰化縣全數國小都在20日舉辦畢業典禮，員林市東山國小也在視聽教室為全體畢業生舉辦畢業典禮，東山國小棒球選手陳宥宇、翁毅安，獲選參加今年7月26日在日本舉行的世界軟式少棒錦標賽國手，倆人在典禮過程中十分搶鏡頭，成為全場注目焦點，校長李世勳引以為榮，希望兩人好好練習，將來成為中華隊員，為學校和國家爭光。


▲彰化縣棒球委員會陳建遙總幹事頒發球具背包給兩位國手。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.20）

其中台懋實業公司總經理謝俊傑在典禮中頒發閱讀獎學金並勉勵畢業生要五育並進；遠從台中蒞臨現場的土山貿易社林芳如社長也致贈每一位畢業生一份畢業禮物並勉勵全體畢業生要重視自身的學業與品德，彰化縣副縣長林明裕給予深深祝福與勉勵。

畢業生陳宥宇及翁毅安倆入選世界軟式少棒錦標賽國手，並即將於今年7月26日代表國家前往日本參加2018世界軟式少棒錦標賽。彰化縣棒球委員會陳建遙總幹事及徐生明基金會創辦人之一的林麗蟬立委辦公室徐鴻欽主任均不約而同趕到東山國小為這兩位國手畢業生頒獎鼓勵。


▲彰化縣副縣長林明裕給予深深祝福與勉勵。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.20）

陳建遙強調，這兩個球員的成就要感謝全隊隊員的將士用命、教練的指導、父母及校方的支持。陳建遙期勉東山少棒隊繼續努力。徐鴻欽則肯定東山國小這兩位新科國手畢業生要繼續秉持原有認真努力的態度，繼續五育併進的學習。


▲畢業生才藝表演。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.20）

李世勳表示，入選國手的陳宥宇，以長打和捕手見長，將入學彰化藝術高中國中部，翁毅安擅長打擊和跑壘，將回南投中興國中就讀，東山國小家長會長黃嘉宏則是保持原有風格，致贈畢業生禮品後就鞠躬回到座位上，讓與會貴賓直呼真是「簡單扼要」，台下則是一樣響起熱烈掌聲。

 

關鍵字畢業典禮東山國小彰化縣棒球
平鎮社區火警　勇消架梯助民眾脫困彰縣增闢9路公車　和美往溪頭首航

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