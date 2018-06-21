縣市合併8年　台南市都發局交出漂亮成績

台南市都市發展局自縣市合併以來，秉持著「打基礎」的市政推動目標，延續「土地通檢活化‧城鄉均衡共榮」之推動方針，透過全市通盤檢討、公設保留地專案通檢、公辦都市更新及地景改造工程等方式，逐步盤點各地區發展差異，依據在地發展的獨特性，藉由初期的點觸媒，進而以線性機能串連，再逐步擴展至跨域治理，為宜居的臺南打造新動能、新亮點。

台南市都發局長莊德樑表示，台南縣市合併後，因應全市空間結構之轉變，掌握城市脫胎換骨的成長契機，積極落實都市計畫通盤檢討作業，從100年至今，都發局總計執行277件都計變更案，包含本府十大旗艦通盤檢討，增加約573.7公頃可發展用地，倘以15萬元/坪估計，創造約2,603億元市場價值。