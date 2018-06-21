縣市合併8年　台南市都發局交出漂亮成績

台南市都市發展局自縣市合併以來，秉持著「打基礎」的市政推動目標，延續「土地通檢活化‧城鄉均衡共榮」之推動方針，透過全市通盤檢討、公設保留地專案通檢、公辦都市更新及地景改造工程等方式，逐步盤點各地區發展差異，依據在地發展的獨特性，藉由初期的點觸媒，進而以線性機能串連，再逐步擴展至跨域治理，為宜居的臺南打造新動能、新亮點。
台南市都發局長莊德樑表示，台南縣市合併後，因應全市空間結構之轉變，掌握城市脫胎換骨的成長契機，積極落實都市計畫通盤檢討作業，從100年至今，都發局總計執行277件都計變更案，包含本府十大旗艦通盤檢討，增加約573.7公頃可發展用地，倘以15萬元/坪估計，創造約2,603億元市場價值。
除通盤檢討作業外，都發局配合各項市政重大建設，辦理都市計畫迅行變更，合併後已完成52件個案變更，如配合交通建設之鐵路地下化、經濟發展之沙崙智慧綠能科學城、文化建設之國圖南院及防災滯洪、災後重建等各項重大建設，為大台南未來發展奠下基礎。
為因應本市多元景觀資源與地形地貌，自合併以來，都發局已協助爭取136件規劃及工程案，合計8億3仟萬元，區分「全市整合型」、「公園綠地及藍本局主辦眾多重大景觀工程，「城鎮之心工程計畫」則為前瞻基礎建設計畫的競爭型提案，目前已獲匡列3.65億元補助，將建設溪北地區新營、鹽水兩大核心重鎮，與府城安平一南一北達到城鄉均衡發展。
「海安路翡翠項鍊改造工程」為府城重要軸帶，於106年開工，即將於近期完工開放，隨著海安路景觀改造工程完成，本府將舉辦盛大的戶外藝術計畫-「街道美術館plus」！將在8月18日盛大開幕，期待台南市中心的街區景觀能融入藝術元素呈現更優質的視覺空間，邀您一起踏上城市伸展台，聆聽城市的聲音。