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財經

鴻海、鴻準、群創股東全適用　狂送購物金6.6萬

記者許家禎／台北報導2018/06/21 16:58
▲鴻海股東會登場，旗下富連網先送出大禮表示包括鴻海、鴻準、群創的股東，只要註冊成功，就送等值6.6萬的購物金。圖為鴻海董事長郭台銘。（圖／NOWnews 資料照片）
▲鴻海股東會登場，旗下富連網先送出大禮表示包括鴻海、鴻準、群創的股東，只要註冊成功，就送等值6.6萬的購物金。圖為鴻海董事長郭台銘。（圖／NOWnews 資料照片）

鴻海集團近年來事業越做越大，股東會也成為另類商品展售會場，董事長郭台銘更曾化身型男主廚介紹商品，而鴻海股東會明（22）日登場，也讓股東們好期待會有什麼好康？旗下富連網先送出大禮，今（21）日表示包括鴻海、鴻準、群創的股東，只要註冊成功，就送等值6.6萬的購物金，除享轉投資夏普商品優惠外，今年更新增其他品牌及更多品項，要滿足股東們生活大小事的需求。

富連網指出，今年延續去年購物金回饋股東們6.6萬外，也同步慶祝台灣夏普正式成立一周年，端出全系列商品，其中包含今年初同步在日本上市的8K超高畫質顯示器，強調下單即贈市價近6000元的4K TV。另外，還有冷氣空調、DC涼風扇、0水鍋、水波爐、微波爐等59折起的優惠，同時再加碼福袋。

另外，去年關企新竄出頭的生鮮結合廚電與食材的事業，今年也再度納入股東優惠裡，最高可現省8000元，再送3.6萬加菜金。且全站推出每日抽獎活動，活動專區單筆消費滿額，就有機會把水波爐搭配1.8萬元的生鮮加菜金，或其他家電3C產品。

其實，去年鴻海股東會就提出股東購物金從之前的3.8萬加碼到6.6萬，夏普商品全面65折起，且增加亞太門號搭配0元夏普電視方案，及限量生鮮食材搭配廚電等優惠。而今年鴻海股東會前，再度宣布購物金每人6.6萬，且優惠再度加碼。

而今年亞太電信股東方案也出爐，即日起至9月30日，凡鴻海、鴻準、群創、樺漢股東新申辦、攜碼及續約，均可享「股東一路發」五大優惠，其中包含單門號168享21Mbps上網吃到飽（24期）等。

 

關鍵字鴻海郭台銘股東股東優惠購物金群創鴻準
繼蠟燭之後　台電股東會送水溝蓋？不是走回頭路　超商推自動販賣機

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