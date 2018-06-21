超划算！神人曝5招麥當勞「點餐攻略」　網驚：多吃一餐

張忘形表示，自己平時超愛吃麥當勞，早期因為太窮，每次要點東西前都要想很久，也因此研究出很多超省錢點法。日前他聽到一對情侶在討論「為什麼沒有雞塊附餐？額外加點又吃不完。」便決定分享 5 招點餐攻略，而且是「台灣麥當勞限定」點法。

速食店一直深受年輕人的喜愛，連鎖業者麥當勞更是推出了多種配餐方式提供民眾使用，但究竟該怎麼點餐才最划算呢？溝通表達培訓師「張忘形」近日在臉書分享 5 種超殺點餐攻略，不僅有小資族最愛的百元吃飽組合、超大胃王 CP 值組合，還可以運用「甜心卡」及一加一用最省的方式吃到飽。貼文一出，立刻吸引超過 5000 名網友分享，直呼：「實在太專業！」

張忘形指出，若想要吃到雞塊副餐，一定要記得無敵法寶「甜心卡」，單點一個 69 元的大麥克，再用甜心卡點 59 元的 6 塊雞塊送大杯可樂，只要花 128 元就能一次吃到漢堡、雞塊和飲料，既省錢又能吃飽飽。



▲雞塊餐點法。（圖／翻攝自張忘形臉書）

另外，若以同樣的方式，把甜心卡的 6 塊雞塊換成冰炫風，其實就和麥當勞官方配好的「酷炫套餐」一模一樣，不僅比原本的套餐價格省了 10 元，飲料還加大，等於總共省了 17 元，十分划算。



▲利用冰炫風點法，比「酷炫套餐」更省 17 元，飲料還加大，相當划算。（圖／翻攝自張忘形臉書）

張忘形也不藏私分享小資族必備的「百元吃飽餐」，不但一次能吃到 4 樣餐點還百元有找；此外，還有只要 134 元的「大胃王超值餐」、 2 人份宵夜剛剛好的「 10 塊雞塊餐」，通通只要靠甜心卡及一加一點法就能搞定，超狂點餐密技讓網友不敢置信，紛紛直喊「這篇太專業了」、「真的是悄悄的付了很多錢」、「我個人也是用百元吃飽餐這個點法～」引發熱議。



▲百元吃飽餐點法。（圖／翻攝自張忘形臉書）



▲大胃王超值餐點法。（圖／翻攝自張忘形臉書）



▲10 塊雞塊餐點法。（圖／翻攝自張忘形臉書）