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娛樂

十年有你／台劇揮別顛沛流離　新人輩出打開黃金十年

記者徐郁雯／專題2018/06/22 08:24
▲陳喬恩（左起）如今是一線大咖，郭書瑤、温貞菱、連俞涵聲勢看好。（圖／翻攝自臉書、NOWnews資料照，2018.06.11）
▲陳喬恩（左起）如今是一線大咖，郭書瑤、温貞菱、連俞涵聲勢看好。（圖／翻攝自臉書、NOWnews資料照，2018.06.11）

《NOWnews今日新聞》從2008年4月開始，打開了嶄新的一頁，如今邁向卓越10年。事實上，2008年可說是演藝圈蓬勃發展的一年，像是當紅偶像劇《命中注定我愛你》單集收視破10、最高平均收視達13，成績斐然，此劇也捧紅陳喬恩、阮經天，目前雙雙往大陸發展、成為一線大咖演員。然而這十年中，除了觀眾的收視習慣改變，也經歷大咖出走、新人輩出等情況，《NOWnews今日新聞》特別整理了黃金十年特輯，看看這十年間是如何變化。

《命中注定我愛你》由陳喬恩、阮經天主演，劇情敘述陳喬恩飾演的「便利貼女孩」，一步步在工作上找到自己，不再只是任人差遣的「便利貼」，同時也與阮經天擦出愛火，把桀傲不馴的阮經天悄悄收服，經歷懷孕、流產、再度懷孕生子，劇情不若以往女主角的傻白甜，陳喬恩成功詮釋一名平凡女孩，靠著努力找到生命的意義，讓許多早已棄捨台劇的粉絲，紛紛回籠收看，也締造超高收視。


▲《命中注定我愛你》紅極一時，主要演員阮經天（右）、陳喬恩（中）、陳楚河。（圖／三立提供）

女主角陳喬恩的演技精湛，也憑藉此角色入圍第43屆金鐘獎「最佳女主角」，堪稱是名利雙收的一年。隔年，陳喬恩將演藝重心轉往大陸，多方嘗試角色的她，先是以《勝女的代價》攻陷大陸偶像劇市場，更在武俠古裝《笑傲江湖》中飾演「東方不敗」一角，她的英氣與邪氣並濟，被譽為是「最嫵媚東方不敗」，靠著過人演技再度震懾觀眾，也奠定一線演員的地位。


▲陳喬恩如今是大陸一線演員。（圖／翻攝自微博，2018.06.10）

男主角阮經天則是首度擔綱男主角，起初沒什麼人看好，沒想到與陳喬恩新鮮的組合、自然的演技，獲得一票觀眾讚賞，甚至還在2008年奪得「偶像劇天王」稱號。知名度暴漲的阮經天，而後演出《敗犬女王》，連續21周收視奪冠，靠著電影《艋舺》奪下金馬影帝的寶位，成為內外兼具的實力派演員。


▲阮經天曾奪得金馬影帝。（圖／翻攝自臉書，2018.06.10）

從2010年開始，台劇一度攀向高峰、卻也是往低谷的開始，2010年由姚元浩、劉香慈主演的《新兵日記》打破《命中注定我愛你》的收視紀錄，以單集收視11、平均收視13的成績稱王至今。由此可見，觀眾對於戲劇的喜好，不再僅是粉紅浪漫泡泡，加上大陸資方的蓬勃發展，導致台劇人才外流、資金缺乏，大咖演員也漸漸轉往大陸發展。此外，觀眾開始受到韓流影響，韓劇細緻的場景佈置、不落窠臼的劇本，讓台劇逐漸走向沒落。


▲劉香慈（左）、姚元浩演出《新兵日記》，締造高收視。（圖／民視提供）

近幾年來，台劇努力想走出自己的道路，無奈收視就是不盡如意。演藝重心放在大陸的林心如，於2014年返台演出《16個夏天》，除了擔綱女主角，還身兼製作人，其中許瑋甯的演技獲得第50屆金鐘獎最佳女配角獎的肯定，此時也形成大咖演員助台的趨勢。

此外，2015年文學劇《一把青》、2016年的《植劇場》以及2017年《通靈少女》的成功，不再著墨於情情愛愛，多專注於人文社會議題、民俗信仰的主題與劇情，才讓台劇注入新活水，正式走向另一個里程碑。


▲温貞菱演出《一把青》。（圖／翻攝自臉書，2018.06.10）

2016年由王小棣老師為首，加上其他7位導演共同培育24位極具潛力的演員，其中《花甲男孩轉大人》平均收視達2，最高收視達4，甚至還有電影《花甲大人轉男孩》，也開出紅盤。功不可沒的當然是歌手盧廣仲的助陣，頂著一頭亂糟糟的捲髮，生動演出與老爸蔡振南用台語互罵的戲碼，誰也沒想到，在台上靦腆富有才華的盧廣仲，演起戲來能讓人又哭又笑。


▲盧廣仲（後）演出《花甲男孩轉大人》，與蔡振南演技生動。（圖／好風光提供）

除此之外，由柯貞年導演執導的《天黑請閉眼》，劇情燒腦懸疑，加上故事圍繞著學生時代的友情，讓每個人都能引起共鳴，除了學生時期的浪漫戀愛，與同儕相處也是我們不可或缺的一塊。顯然《植劇場》成功打開台灣觀眾對於台劇的渴望，突顯戲劇應該回歸真實生活的一面。

2017年由郭書瑤、蔡凡熙演出《通靈少女》，該劇是台灣公共電視與HBO Asia、新加坡稜聚傳播跨國合製的戲劇，不同的合作方式，也暗暗預告《通靈》將走出不同可能。郭書瑤演出具有通靈能力的仙姑，劇情圍繞在宮廟以及學校生活，其中郭書瑤為了詮釋好「仙姑」，更是在神壇前有模有樣，好似擁有通靈能力，如此逼真的演技，讓一票觀眾全都埋單，也讓大眾了解，台劇的用心絕對不會少於陸劇、韓劇。


▲郭書瑤演出《通靈少女》，宮廟題材引起話題。（圖／公視提供）

第52屆金鐘獎，《植劇場》風光入圍24項大獎，也象徵台劇終於走出自己的道路，比起那些遙不可及的偶像劇，我們更關心是身邊的事物。其中「最佳新進演員」由「Q place表演教室」成員禾語辰、江宜蓉、孫可芳、陳妤包辦入圍4名額，許多獎項更是「自己人對上自己人」，也證明了從導演到演員，每個人都在戲劇圈努力，極力想做出不同以往的成績。


▲孫可芳演出《天黑請閉眼》，展現過人演技。（圖／好風光提供）

如今偶像劇黃金陣容一字排開，不乏由《一把青》走紅的温貞菱、連俞涵，出身《植劇場》的孫可芳、葉星辰、江宜蓉、嚴正嵐、禾語辰、許光漢、劉冠廷、江常輝。或許台劇曾經一度萎糜不振，但就像物極必反，台劇正快速地離開谷底，開創嶄新的黃金十年。


▲連俞涵演出《一把青》。（圖／翻攝自臉書，2018.06.10）

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女歌手遇粉絲不敢相認　在一旁偷哭《1988》男星罹癌　抗癌拍電影

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