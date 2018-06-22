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娛樂

日本「中毒性歌姬」愛繆開唱　表演鄧麗君〈我只在乎你〉

記者陳雅蘭／台北報導2018/06/22 21:26

日本「中毒性歌姬」歌手Aimyon（愛繆）今（22）日在台北Legacy開唱，這也是她第一次移師海外舉行演出。雖說是第一次在台灣舉行演唱會，不過卻開出亮眼成績、門票全數售罄，甚至有香港、日本的粉絲特地來台參加；而Aimyon也為了這次的演出做足準備，安排驚喜橋段獨寵台灣歌迷。

Aimyon因為演唱日劇《你只想住在吉祥寺嗎？》主題曲〈曾經活著啊〉在台灣打開知名度，她也在演唱會一開始就演唱了該曲，為演出揭開序幕。除了主流出道後所發行的歌曲，她還帶來許多獨立製作時期所創作的歌，包括〈想要幸福〉、〈將你解剖純愛歌～去死吧～〉。


▲Aimyon愛繆台北演唱會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.06.22）

Aimyon在開演前，也向工作人員學幾句中文，要說給台灣歌迷聽，包括「大家好，我是愛繆，請多多指教」、「大家開心嗎」，並問台下：「我說得對嗎？」看到歌迷被她的萌樣逗笑，她便說：「怎麼大家都在笑啦！」她表示，沒想到台灣有這麼多歌迷來捧場，感到相當開心，也希望能透過自己的音樂和歌聲，為歌迷帶來幸福，所以表演了鄧麗君的〈我只在乎你〉日文版，引現場粉絲感動得不斷歡呼、還拿起手機做「燈海應援」，讓她驚豔不已。

進行安可曲時，Aimyon演唱了5月發行的新單曲〈假如在滿月之夜〉，以及〈反正都要死〉，會後更與100名粉絲簽名互動，並約定「一定會再來台灣」。


▲Aimyon表演鄧麗君作品。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.06.22）

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