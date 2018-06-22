日本「中毒性歌姬」愛繆開唱　表演鄧麗君〈我只在乎你〉

日本「中毒性歌姬」歌手Aimyon（愛繆）今（22）日在台北Legacy開唱，這也是她第一次移師海外舉行演出。雖說是第一次在台灣舉行演唱會，不過卻開出亮眼成績、門票全數售罄，甚至有香港、日本的粉絲特地來台參加；而Aimyon也為了這次的演出做足準備，安排驚喜橋段獨寵台灣歌迷。

Aimyon因為演唱日劇《你只想住在吉祥寺嗎？》主題曲〈曾經活著啊〉在台灣打開知名度，她也在演唱會一開始就演唱了該曲，為演出揭開序幕。除了主流出道後所發行的歌曲，她還帶來許多獨立製作時期所創作的歌，包括〈想要幸福〉、〈將你解剖純愛歌～去死吧～〉。