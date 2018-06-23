地方萬花筒》2018線西鄉獨木舟嘉年華活動

▲2018線西鄉獨木舟嘉年華活動在彰濱工業區線西區的慶安水道熱烈展開，吸引大批民眾參加，慶安水道加油聲此起彼落，場面相當熱鬧。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.23）

2018線西鄉獨木舟嘉年華活動，23日在彰濱工業區線西區慶安水道舉行，吸引大批民眾參加，最熱門的就是免費體驗獨木舟，許多人都是全家來排隊，連阿公阿嬤都樂開懷，鄉長黃浚豪表示，雖然獨木舟運動在西部比較少見，但線西鄉的海域跟水道十分適合獨木舟運動，且鄉內還有觀光工廠、漁港、蛤蜊兵營等，邀請民眾來線西進行一趟生態旅遊。

彰化縣長魏明谷期望這次在2018線西鄉獨木舟嘉年華活動中，提供全家親子共遊的機會，創造跨世代話題，創造美好的回憶，並希望藉由獨木舟運動，傳遞正向能量鼓勵規律運動，強健體魄。

魏明谷表示，「獨木舟嘉年華」慶安水道旁就有風機，風力發電的電價目前已降到每度2.5元，未來風力發電的價格會越來越便宜，未來俗稱在「風頭水尾」的線西將變成「電頭水尾」，線西將可獲得從電廠提供的回饋金，進而投入更多在地建設。



▲2018線西鄉獨木舟嘉年華活動在彰濱工業區線西區的慶安水道熱烈展開，吸引大批民眾參加，慶安水道加油聲此起彼落，場面相當熱鬧。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.23）

魏明谷指出，獨木舟活動大多於台灣東部居多，而西部難得舉辦此類水上活動，縣府為發展水域運動提升觀光產業發展，結合線西鄉農特產展售以活絡地方經濟，爭取教育部體育署運動i臺灣經費補助7萬元，與線西鄉公所共同推動「2018線西鄉獨木舟嘉年華活動」，藉以增加慶安水道全國知名度，發展在地旅遊觀光經濟。



▲2018線西鄉獨木舟嘉年華活動在彰濱工業區線西區的慶安水道熱烈展開，吸引大批民眾參加，慶安水道加油聲此起彼落，場面相當熱鬧。（圖／記者陳雅芳攝，2018.06.23）

黃俊豪有鑑於宜蘭冬山河、高雄愛河等地皆已推展獨木舟水域活動，作為發展城市觀光的亮點，而慶安水道終年有水，生態資源豐富，更位於北彰化鹿港、伸港觀光廊帶中，地理區位良好，易與彰化縣周邊景點串連，更是彰化縣推展獨木舟水域活動最佳地點。