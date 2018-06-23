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她曝檳榔攤薪資表　網嘆：難怪都看不到檳榔西施

生活中心／綜合報導2018/06/23 22:33
▲曾在檳榔攤工作的女網友 po 出某檳榔攤的薪資表，待遇讓網友大呼辛酸。（示意圖／NOWnews資料照）
▲曾在檳榔攤工作的女網友 po 出某檳榔攤的薪資表，待遇讓網友大呼辛酸。（示意圖／NOWnews資料照）

台灣年輕人「薪」情差，有時候即使努力工作，賺到的錢也只能勉強生活，更別說是存錢了。一名檳榔攤前員工透露薪資表，月休僅 3 天，薪資卻只有 22K 至 25K ，讓網友大嘆辛酸「這薪水...難怪我都看不到檳榔西施了...」

該名女網友在臉書社團「爆料公社」 po 出某檳榔攤的薪資表，只見工作分為三班制，早班從上午 8 點到下午 4 點，包 1000 粒檳榔薪水 22K 、 1300 粒薪水 24K ；中班從下午 4 點坐到晚上 12 點，薪水在 23K 至 25K ；晚班由晚上12 點做到早上 8 點，薪水也只有 25K 至 27K 。月休僅 3 天，可休可不休，未休則以單日薪資計算。

貼文一出引發網友熱議，「這薪水...難怪我都看不到檳榔西施了」、「這薪資太低了吧，月休 3 天，實際換算一小時不到 100 」、「移工的待遇還比這個好欸」、「加油站還比你多」、「這當慣老闆的基本招，不做後面還一堆人」、「我也曾做這個，真的很辛苦，薪水少，又做的要死，身體都垮了」。


▲女網友貼出某檳榔攤的薪資表，月休 3 天卻僅有 22K ，讓網友大嘆辛酸。（圖／翻攝自臉書「爆料公社」 , 2018.06.23）

關鍵字檳榔薪水低薪檳榔西施爆料公社移工加油站
拉屎哥走道直接解放　店員秒崩潰

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