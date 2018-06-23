她曝檳榔攤薪資表　網嘆：難怪都看不到檳榔西施

台灣年輕人「薪」情差，有時候即使努力工作，賺到的錢也只能勉強生活，更別說是存錢了。一名檳榔攤前員工透露薪資表，月休僅 3 天，薪資卻只有 22K 至 25K ，讓網友大嘆辛酸「這薪水...難怪我都看不到檳榔西施了...」

該名女網友在臉書社團「爆料公社」 po 出某檳榔攤的薪資表，只見工作分為三班制，早班從上午 8 點到下午 4 點，包 1000 粒檳榔薪水 22K 、 1300 粒薪水 24K ；中班從下午 4 點坐到晚上 12 點，薪水在 23K 至 25K ；晚班由晚上12 點做到早上 8 點，薪水也只有 25K 至 27K 。月休僅 3 天，可休可不休，未休則以單日薪資計算。