NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
政治總覽黨政要聞國會殿堂兩岸政治名家政治巷仔內國防軍武首都焦點
即時跑馬燈金曲29／陳奕迅奪歌王竟開黃腔金曲29／完整得獎名單8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
政治

姚文智造勢晚會高喊「破萬人」　糗被空拍畫面打臉

編輯中心／綜合報導2018/06/23 23:11
▲民進黨台北市長參選人姚文智 23 日舉辦造勢晚會，號稱現場群眾超過 15000 人。（影片截圖／翻攝自「姚文智翻台北」臉書 , 2018.06.23）
▲民進黨台北市長參選人姚文智 23 日舉辦造勢晚會，號稱現場群眾超過 15000 人。（影片截圖／翻攝自「姚文智翻台北」臉書 , 2018.06.23）

民進黨台北市長參選人姚文智今（ 23 ）日舉辦首場造勢晚會，多位民進黨籍立委、議員到場力挺，總統府祕書長陳菊壓軸致詞，全程透過網路直播，主持人宣布超過萬人到場支持，但這番說法卻被網友從空拍照打臉。

即使碰上四年一度的世界盃足球賽，又跟一年一度的金曲獎撞期，民進黨台北市長參選人姚文智仍不退縮，在 23 日晚間舉辦名為「首都大步走，國家向前行」的造勢晚會，許多民進黨籍立委和北市府前觀傳局長簡余晏到場力挺，更請到總統府祕書長陳菊站台、壓軸致詞，並全程透過網路直播，主持人宣稱現場民眾超過 1 萬 5000 人。

然而這樣的說法卻被網友打臉，有網友根據直播的空拍畫面計算，初步估計人數應該只有 3000 多人，網友們狂酸「造謠，關三天，明明破百萬」、「還要乘上台灣價值係數」、「你懂什麼，年紀總和大概破 30 萬」、「低估了啦，還有一萬人在上廁所」、「空拍不準，他們可能十個人疊起來」。

事實上，今年 4 月姚文智舉辦「機蛋大遊行」，號召反柯民眾上街，當時也宣稱有上萬人參與，但電視台的空拍圖曝光，只見現場人潮稀稀落落，被網友嘲諷「這應該有 2800 萬人吧」。


▲姚文智舉辦造勢晚會，號稱超過 15000 人到場，卻被空拍畫面出賣。（圖／翻攝自 PTT , 2018.06.23）

關鍵字姚文智造勢晚會空拍陳菊動員台北市長
姚立明指學生說謊爭議　引社會眾怒

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan