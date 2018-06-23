姚文智造勢晚會高喊「破萬人」　糗被空拍畫面打臉

即使碰上四年一度的世界盃足球賽，又跟一年一度的金曲獎撞期，民進黨台北市長參選人姚文智仍不退縮，在 23 日晚間舉辦名為「首都大步走，國家向前行」的造勢晚會，許多民進黨籍立委和北市府前觀傳局長簡余晏到場力挺，更請到總統府祕書長陳菊站台、壓軸致詞，並全程透過網路直播，主持人宣稱現場民眾超過 1 萬 5000 人。

民進黨台北市長參選人姚文智今（ 23 ）日舉辦首場造勢晚會，多位民進黨籍立委、議員到場力挺，總統府祕書長陳菊壓軸致詞，全程透過網路直播，主持人宣布超過萬人到場支持，但這番說法卻被網友從空拍照打臉。

然而這樣的說法卻被網友打臉，有網友根據直播的空拍畫面計算，初步估計人數應該只有 3000 多人，網友們狂酸「造謠，關三天，明明破百萬」、「還要乘上台灣價值係數」、「你懂什麼，年紀總和大概破 30 萬」、「低估了啦，還有一萬人在上廁所」、「空拍不準，他們可能十個人疊起來」。

事實上，今年 4 月姚文智舉辦「機蛋大遊行」，號召反柯民眾上街，當時也宣稱有上萬人參與，但電視台的空拍圖曝光，只見現場人潮稀稀落落，被網友嘲諷「這應該有 2800 萬人吧」。



▲姚文智舉辦造勢晚會，號稱超過 15000 人到場，卻被空拍畫面出賣。（圖／翻攝自 PTT , 2018.06.23）