圖輯／盧廣仲《魚仔》囊括金曲二獎項開心慶功

▲盧廣仲以《魚仔》囊括第29屆金曲獎年度歌曲及最佳作曲人二個獎項，開心慶功。（圖／記者林調遜攝，2018.6.24）
▲盧廣仲以《魚仔》囊括第29屆金曲獎年度歌曲及最佳作曲人二個獎項，開心慶功。（圖／記者林調遜攝，2018.6.24）
▲盧廣仲以《魚仔》囊括第29屆金曲獎年度歌曲及最佳作曲人二個獎項，開心慶功。（圖／記者林調遜攝，2018.6.24）
▲盧廣仲以《魚仔》囊括第29屆金曲獎年度歌曲及最佳作曲人二個獎項，開心慶功。（圖／記者林調遜攝，2018.6.24）
▲盧廣仲以《魚仔》囊括第29屆金曲獎年度歌曲及最佳作曲人二個獎項，開心慶功。（圖／記者林調遜攝，2018.6.24）
▲盧廣仲以《魚仔》囊括第29屆金曲獎年度歌曲及最佳作曲人二個獎項，開心慶功。（圖／記者林調遜攝，2018.6.24）
▲盧廣仲以《魚仔》囊括第29屆金曲獎年度歌曲及最佳作曲人二個獎項，開心慶功。（圖／記者林調遜攝，2018.6.24）
▲盧廣仲以《魚仔》囊括第29屆金曲獎年度歌曲及最佳作曲人二個獎項，開心慶功。（圖／記者林調遜攝，2018.6.24）
▲盧廣仲以《魚仔》囊括第29屆金曲獎年度歌曲及最佳作曲人二個獎項，在慶功宴上與歌迷分享喜悅。（圖／記者林調遜攝，2018.6.24）
▲盧廣仲以《魚仔》囊括第29屆金曲獎年度歌曲及最佳作曲人二個獎項，在慶功宴上與歌迷分享喜悅。（圖／記者林調遜攝，2018.6.24）
▲盧廣仲以《魚仔》囊括第29屆金曲獎年度歌曲及最佳作曲人二個獎項，在慶功宴上與歌迷分享喜悅。（圖／記者林調遜攝，2018.6.24）
▲盧廣仲以《魚仔》囊括第29屆金曲獎年度歌曲及最佳作曲人二個獎項（左），開心慶功。右為鍾成虎。（圖／記者林調遜攝，2018.6.24）
▲盧廣仲以《魚仔》囊括第29屆金曲獎年度歌曲及最佳作曲人二個獎項（左），開心慶功。右為鍾成虎。（圖／記者林調遜攝，2018.6.24）
▲盧廣仲在慶功宴上高唱囊括第29屆金曲獎年度歌曲及最佳作曲人二個獎項的《魚仔》。（圖／記者林調遜攝，2018.6.24）
▲盧廣仲在慶功宴上高唱囊括第29屆金曲獎年度歌曲及最佳作曲人二個獎項的《魚仔》。（圖／記者林調遜攝，2018.6.24）
▲盧廣仲在慶功宴上高唱囊括第29屆金曲獎年度歌曲及最佳作曲人二個獎項的《魚仔》。（圖／記者林調遜攝，2018.6.24）
▲盧廣仲以《魚仔》囊括第29屆金曲獎年度歌曲及最佳作曲人二個獎項，慶功宴上「花甲」演員龍劭華、王彩樺、康康驚喜現身。（圖／記者林調遜攝，2018.6.24）
▲盧廣仲以《魚仔》囊括第29屆金曲獎年度歌曲及最佳作曲人二個獎項，慶功宴上「花甲」演員龍劭華、王彩樺、康康驚喜現身。（圖／記者林調遜攝，2018.6.24）