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娛樂

圖輯／盧廣仲《魚仔》囊括金曲二獎項開心慶功

圖輯／記者林調遜2018/06/24 02:10

  • ▲盧廣仲以《魚仔》囊括第29屆金曲獎年度歌曲及最佳作曲人二個獎項，開心慶功。（圖／記者林調遜攝，2018.6.24）

  • ▲盧廣仲以《魚仔》囊括第29屆金曲獎年度歌曲及最佳作曲人二個獎項，開心慶功。（圖／記者林調遜攝，2018.6.24）

  • ▲盧廣仲以《魚仔》囊括第29屆金曲獎年度歌曲及最佳作曲人二個獎項，開心慶功。（圖／記者林調遜攝，2018.6.24）

  • ▲盧廣仲以《魚仔》囊括第29屆金曲獎年度歌曲及最佳作曲人二個獎項，開心慶功。（圖／記者林調遜攝，2018.6.24）

  • ▲盧廣仲以《魚仔》囊括第29屆金曲獎年度歌曲及最佳作曲人二個獎項，開心慶功。（圖／記者林調遜攝，2018.6.24）

  • ▲盧廣仲以《魚仔》囊括第29屆金曲獎年度歌曲及最佳作曲人二個獎項，開心慶功。（圖／記者林調遜攝，2018.6.24）

  • ▲盧廣仲以《魚仔》囊括第29屆金曲獎年度歌曲及最佳作曲人二個獎項，開心慶功。（圖／記者林調遜攝，2018.6.24）

  • ▲盧廣仲以《魚仔》囊括第29屆金曲獎年度歌曲及最佳作曲人二個獎項，開心慶功。（圖／記者林調遜攝，2018.6.24）

  • ▲盧廣仲以《魚仔》囊括第29屆金曲獎年度歌曲及最佳作曲人二個獎項，在慶功宴上與歌迷分享喜悅。（圖／記者林調遜攝，2018.6.24）

  • ▲盧廣仲以《魚仔》囊括第29屆金曲獎年度歌曲及最佳作曲人二個獎項，在慶功宴上與歌迷分享喜悅。（圖／記者林調遜攝，2018.6.24）

  • ▲盧廣仲以《魚仔》囊括第29屆金曲獎年度歌曲及最佳作曲人二個獎項，在慶功宴上與歌迷分享喜悅。（圖／記者林調遜攝，2018.6.24）

  • ▲盧廣仲以《魚仔》囊括第29屆金曲獎年度歌曲及最佳作曲人二個獎項（左），開心慶功。右為鍾成虎。（圖／記者林調遜攝，2018.6.24）

  • ▲盧廣仲以《魚仔》囊括第29屆金曲獎年度歌曲及最佳作曲人二個獎項（左），開心慶功。右為鍾成虎。（圖／記者林調遜攝，2018.6.24）

  • ▲盧廣仲在慶功宴上高唱囊括第29屆金曲獎年度歌曲及最佳作曲人二個獎項的《魚仔》。（圖／記者林調遜攝，2018.6.24）

  • ▲盧廣仲在慶功宴上高唱囊括第29屆金曲獎年度歌曲及最佳作曲人二個獎項的《魚仔》。（圖／記者林調遜攝，2018.6.24）

  • ▲盧廣仲在慶功宴上高唱囊括第29屆金曲獎年度歌曲及最佳作曲人二個獎項的《魚仔》。（圖／記者林調遜攝，2018.6.24）

  • ▲盧廣仲以《魚仔》囊括第29屆金曲獎年度歌曲及最佳作曲人二個獎項，慶功宴上「花甲」演員龍劭華、王彩樺、康康驚喜現身。（圖／記者林調遜攝，2018.6.24）

  • ▲盧廣仲以《魚仔》囊括第29屆金曲獎年度歌曲及最佳作曲人二個獎項，慶功宴上「花甲」演員龍劭華、王彩樺、康康驚喜現身。（圖／記者林調遜攝，2018.6.24）

盧廣仲以《魚仔》囊括第29屆金曲獎年度歌曲及最佳作曲人二個獎項，今（24）日凌晨特別舉辦 After Party 與粉絲們開心慶功。盧廣仲一入場即受到粉絲們熱情歡呼，他也邀伯樂鍾成虎一同上台開香檳慶祝。After Party 一開始，盧廣仲一曲 《魚仔》讓粉絲們聽得如癡如醉並一同哼唱，唱完後「花甲」演員龍劭華、王彩樺、康康驚喜現身，讓活動掀起另一波高潮。

關鍵字盧廣仲金曲獎魚仔
徐佳瑩奪金曲兩大獎　真心嚇一大跳蕭敬騰卸主持棒　宣告短時間不玩了

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