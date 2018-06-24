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娛樂

孔劉「濕了」1500人前解扣　上演換衣秀脫不停

記者陳雅蘭／台北報導2018/06/24 16:39
▲孔劉熱到解扣子。（圖／記者林柏年攝 , 2018.6.24）
▲孔劉熱到解扣子。（圖／記者林柏年攝 , 2018.6.24）

男神孔劉今（24）日來台出席手機活動，他穿著牛仔襯衫、白色褲子登場，但因為現場聚集超過1500人，讓他直喊「很熱」，更大方送福利，直接解開衣服扣子，動作一做完，全場粉絲尖叫聲連連，讓他本人相當害羞也笑翻，但因流太多汗，他要求到後台擦汗，想以最好體態跟粉絲互動。

孔劉曾表示不會自拍，但活動上跟華碩董事長拍照時非常熟練，他笑說：「我的自拍實力隨著代言進化了。」代言非常稱職；孔劉覺得會場很熱，笑說：「應該穿無袖來。」黃子佼立刻要求「脫掉」，他立刻害羞說不出話，隨後他熱到解開扣子，並要求到後台擦汗，等到再登場時，已換上另一套衣服，但認為「換衣服」那畫面不好看，不希望讓粉絲幻滅。


▲孔劉（中）不斷喊熱。（圖／記者林柏年攝 , 2018.6.24）

粉絲問起孔劉，什麼時候推出新作品跟大家見面？他表示：「不管是電影或電視劇，會希望用更好的作品跟大家相見，之前《鬼怪》太受歡迎，所以現在選作品必須三思慎選，想趕快以演技跟大家見面，請大家再等一下下！」結果中途孔劉表示還是好熱，要求再去後台擦汗，整裝前不斷道歉：「真的很不好意思。」展現他的高度敬業，隨後再換上第三套服裝登場。


▲孔劉。（圖／記者林柏年攝 , 2018.6.24）

關鍵字孔劉鬼怪
滴妹曬畢業照　意外曝光真實年齡孔劉變金信　自爆《鬼怪》續集計畫

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