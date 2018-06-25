艾怡良演唱遭批「車禍現場」　他建議要檢查聲帶

上屆金曲歌后艾怡良在29屆金曲獎上，擔任表演嘉賓，表演「永遠的月光」獻給特別貢獻獎的蘇芮，連續演唱兩首蘇芮名曲〈花若離枝〉、〈是否〉，一開口就頻頻走音，台語歌曲也被說「口氣」不夠，樂評人陳樂融更是建議艾怡良「檢查聲帶。」

艾怡良整段表演被說像是「車禍現場」，昨（24）知名樂評人陳樂融在臉書發表，對於艾怡良表演的看法，他說：「同樣翻唱致敬，《那些日子以來》同樣有超低音區，但A-Lin在典禮的表現真的像金曲歌后。艾怡良是否該檢查一下聲帶，或者找老師改變發聲方式。」還強調身為金曲歌后的她，這樣的聲音狀況不只一次，這樣下去未來也無法在華語歌壇接班。



▲陳樂融臉書全文。（圖／翻攝陳樂融臉書 , 2018.06.25）

艾怡良去年獲得金曲歌后後，就頻傳聲音不佳，對此經紀人曾透露艾怡良支氣管炎很嚴重，但日前已調養好身體，沒想到這次表演依然不受網友青睞。粉絲則建議艾怡良休息或就醫，並提到天后李玟也曾有倒嗓狀況，也是休息後歌聲更勝以往，希望艾怡良不要硬撐，而斷送美好的歌手前途。



▲▼粉絲也建議艾怡良，要好好審視自己的聲音狀況。（圖／翻攝艾怡良臉書 , 2018.06.25）