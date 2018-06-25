NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
娛樂總覽日韓流行線西洋發燒星華語名人圈娛樂名家色區
即時跑馬燈車牌車身色不符　鷹眼所長一眼看穿親子彩繪活動　彩繪大雪山鳥類之美台灣大寬頻500M上網$799
娛樂

艾怡良演唱遭批「車禍現場」　他建議要檢查聲帶

娛樂中心／綜合報導2018/06/25 12:08
▲第29屆金曲獎星光大道艾怡良。（圖／資料照）
▲第29屆金曲獎星光大道艾怡良。（圖／資料照）

上屆金曲歌后艾怡良在29屆金曲獎上，擔任表演嘉賓，表演「永遠的月光」獻給特別貢獻獎的蘇芮，連續演唱兩首蘇芮名曲〈花若離枝〉、〈是否〉，一開口就頻頻走音，台語歌曲也被說「口氣」不夠，樂評人陳樂融更是建議艾怡良「檢查聲帶。」


▲艾怡良（右）唱蘇芮名曲遭批難聽。（圖／台視提供，2018.06.25）

艾怡良整段表演被說像是「車禍現場」，昨（24）知名樂評人陳樂融在臉書發表，對於艾怡良表演的看法，他說：「同樣翻唱致敬，《那些日子以來》同樣有超低音區，但A-Lin在典禮的表現真的像金曲歌后。艾怡良是否該檢查一下聲帶，或者找老師改變發聲方式。」還強調身為金曲歌后的她，這樣的聲音狀況不只一次，這樣下去未來也無法在華語歌壇接班。


▲陳樂融臉書全文。（圖／翻攝陳樂融臉書 , 2018.06.25）

艾怡良去年獲得金曲歌后後，就頻傳聲音不佳，對此經紀人曾透露艾怡良支氣管炎很嚴重，但日前已調養好身體，沒想到這次表演依然不受網友青睞。粉絲則建議艾怡良休息或就醫，並提到天后李玟也曾有倒嗓狀況，也是休息後歌聲更勝以往，希望艾怡良不要硬撐，而斷送美好的歌手前途。


▲▼粉絲也建議艾怡良，要好好審視自己的聲音狀況。（圖／翻攝艾怡良臉書 , 2018.06.25）

 

 

 

 

關鍵字艾怡良金曲29陳樂融
廖人帥深夜回擊酸民　髒話加中指女神現身花蓮飄仙氣　網友全被電暈

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan