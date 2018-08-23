最會賺女運動員不是戴資穎　印度一姐年賺2.6億

根據美國商業雜誌《富比世》公布的最新全球收入最高女運動員名單，前10名由網球選手包辦8名，唯二突圍的是羽球和賽車選手，不過羽球並不是「世界球后」戴資穎，而是世界第3、印度一姊辛度（PV Sindhu）。

在結算時間內，辛度只在巡迴賽拿下一座冠軍，獎金收入50萬美元，但代言收入高達800萬美元，以總收入850萬美元(約2.6億新台幣)突圍，獲得第7名，成為唯一入榜的羽球選手。

辛度雖沒登頂過球后寶座，但她在2016年里約奧運摘下印度女性首面奧運銀牌後，聲名大噪擁有數十個代言，加上辛度背後有印度13億人口撐腰，成為繼2014年韓國花式滑冰選手金妍兒後，又一位進入富比世榜的亞洲女運動員。



▲美國賽車手Danica Patrick和她的樂高人偶合照。（圖／美聯社／達志影像）

另一名突圍的選手是美國美女賽車手Danica Patrick，獎金收入300萬美元加代言收入450萬美元，總計750萬美元(約2.3億新台幣)，她在2005年榮獲印第安納波利斯以及印第賽車的年度新秀獎，並蟬聯5年最受歡迎車手，人氣可見之高。

榜上前五名依序為，「小威」Serena Williams總計1810萬美元，「丹麥甜心」Caroline Wozniacki總計1300萬美元，去年美網冠軍Sloane Stephens的1120萬美元，Garbine Muguruza的1100萬美元，「莎娃」(Maria Sharapova)的1050萬美元。