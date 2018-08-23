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風雨釀災　高雄大樓鷹架倒塌釀3死

記者郭凱杰／高雄報導2018/08/23 21:37
▲高雄市三民區一棟興建中的大樓工地鷹架，今天下午因不堪強風暴雨吹襲倒塌，造成3人死亡悲劇。（圖／記者郭俊暉攝 , 2018.08.23)
▲高雄市三民區一棟興建中的大樓工地鷹架，今天下午因不堪強風暴雨吹襲倒塌，造成3人死亡悲劇。（圖／記者郭俊暉攝 , 2018.08.23)

高雄市三民區建國路、自立路口一棟興建中的大樓工地鷹架，今天下午2時57分因不堪強風暴雨吹襲倒塌，造成3人死亡，分別是一名林姓婦人及其兒子傷重送醫不治，另一名戴姓女子腦出血，左腳掌骨折，右手上臂骨折，頭部撕裂傷，經送醫急救無效宣告不治，全案將依過失致死罪偵辦。


▲消防人員在風雨中陸續搶救被鷹架壓住受傷的民眾。(圖／記者郭凱杰翻攝 , 2018.08.23)

消防局人車據報趕往搶救，現場先後發現一男兩女共三人受困鷹架堆中，其中受困男性先行被救出，之後又救出一名女性，兩人都緊急送醫急救，隨後消防人員又發現鷹架堆下方還有第三名傷者，是名女性，三人先後被救出送醫，不過，受困被壓傷的三人中有一對母子檔，其中吳姓兒子送大同醫院，因傷重先宣告不治，隨後他被送往高醫的母親也急救無效，母子都未能躲過一劫。至於送到阮綜合醫院的45歲戴姓女子，是最後被救出的傷患，她有嚴重腦出血、昏迷指數3，另左腳掌及右上臂骨折，頭部有撕裂傷，經急救後，於17:17急救無效。

這起工地鷹架倒塌發生原因以及有無涉及施工與工安疏失，市府相關單位也要進行調查，勞檢處已先針對工地現場勒令停工，並持續於現場調查中，若查明倒塌原因涉有未符合施工安全規範，將處最高罰鍰30萬元。承包的業者表示，23日下午因大雨停工，當時並沒有工人在鷹架上施工；鷹架現場依規定固定，造成意外始料未及。
 

關鍵字工地鷹架強風暴雨工安疏失
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