NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
娛樂總覽日韓流行線西洋發燒星華語名人圈娛樂名家金視獎金視大小事色區
即時跑馬燈陳冠宇挑戰日職十勝 有機會追上他網紅飆速炸毀超跑　無辜母女慘死遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
娛樂

女神崩壞？朱茵獵奇怪奶照瘋傳　網友驚：造型師打死

娛樂中心／綜合報導2018/08/24 10:30
▲港星朱茵的怪奶照掀起討論。（圖／翻攝圈小記微博 , 2018.08.24）
▲港星朱茵的怪奶照掀起討論。（圖／翻攝圈小記微博 , 2018.08.24）

46歲香港玉女掌門人朱茵是粉絲心目中的性感女神，出道時因飾演《射鵰英雄傳》的「黃蓉」一角知名度大開，爾後參演逾40部電影及多部電視劇，絕美外貌和空靈氣質令人印象深刻，即便已入熟女階段仍風韻依舊，不過近日網路上瘋傳一組她的崩壞照，詭異胸形讓網友看傻眼。


▲朱茵是粉絲心目中的一代性感女神。（圖／翻攝朱茵微博 , 2018.08.24）

朱茵2個月前赴美國邁阿密出席電影節，她身穿一襲典雅脫俗的雪白平口華服作紅毯戰袍，會後不忘在自己微博PO照分享，但奇怪的是卻選擇一張背影照，日前有網友曝光她當天的正面模樣，玲瓏有緻的身材和甜美臉蛋水準依舊，但胸前G奶卻變型的不成比例，畫面獵奇逗趣，令人發噱。


▲朱茵分享出席電影節的照片，卻選擇一張背影照。（翻攝朱茵微博 , 2018.08.24）

網友看了照片驚訝留言，「感覺這個胸怪怪的？有點突兀」、「這胸怎麼這麼高啊」、「胸墊過厚嗎」、「裡面應該是空的吧」、「造型師打死」，還有人笑說這樣的胸部簡直可以當桌子了！


▲朱茵（中）的怪奶照在網路瘋傳。（圖／翻攝圈小記微博 , 2018.08.24）


▲朱茵（右）胸部比例怪異。（圖／翻攝圈小記微博 , 2018.08.24）

關鍵字朱茵玉女掌門人紫霞仙子黃蓉射鵰英雄傳
挑女婿、交友同標準　蔡振南這樣說王力宏迎三寶　愛妻卸貨母子均安

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan