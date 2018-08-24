女神崩壞？朱茵獵奇怪奶照瘋傳　網友驚：造型師打死

46歲香港玉女掌門人朱茵是粉絲心目中的性感女神，出道時因飾演《射鵰英雄傳》的「黃蓉」一角知名度大開，爾後參演逾40部電影及多部電視劇，絕美外貌和空靈氣質令人印象深刻，即便已入熟女階段仍風韻依舊，不過近日網路上瘋傳一組她的崩壞照，詭異胸形讓網友看傻眼。

朱茵2個月前赴美國邁阿密出席電影節，她身穿一襲典雅脫俗的雪白平口華服作紅毯戰袍，會後不忘在自己微博PO照分享，但奇怪的是卻選擇一張背影照，日前有網友曝光她當天的正面模樣，玲瓏有緻的身材和甜美臉蛋水準依舊，但胸前G奶卻變型的不成比例，畫面獵奇逗趣，令人發噱。



▲朱茵分享出席電影節的照片，卻選擇一張背影照。（翻攝朱茵微博 , 2018.08.24）

網友看了照片驚訝留言，「感覺這個胸怪怪的？有點突兀」、「這胸怎麼這麼高啊」、「胸墊過厚嗎」、「裡面應該是空的吧」、「造型師打死」，還有人笑說這樣的胸部簡直可以當桌子了！



▲朱茵（中）的怪奶照在網路瘋傳。（圖／翻攝圈小記微博 , 2018.08.24）



▲朱茵（右）胸部比例怪異。（圖／翻攝圈小記微博 , 2018.08.24）