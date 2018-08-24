宋米秦卸貨10天神速削肉　曝韓國坐月子瘦身秘方

女團「Dream Girls」成員、35歲韓籍女星宋米秦，本月13日提前剖腹產下愛女「Mii Mii」，日前PO出母女合照，素顏入鏡的她膚質好氣色佳，令網友驚艷。宋米秦施行「中韓合併」法坐月子，近日透露產後才10天，不僅肚子「消風」，體重也變回46公斤，她昨（23）日在臉書大方分享秘訣。

宋米秦昨在臉書表示，生產完已過10天，雖然目前身體仍虛弱，但外觀看起來頗正常，體重也已回到46公斤，她研讀韓國月子書，透露恢復身體的關鍵因素就是「保溫」，她說由於本身體質畏寒，所以平時家中冷氣維持在25、26度，每天會穿冬天睡衣就寢，睡覺時會流汗，就是刻意要讓全身隨時保持熱的狀態。



▲宋米秦產後10天就瘦回46公斤。（圖／翻攝宋米秦臉書 , 2018.08.24）

此外，宋米秦還說產後媽媽多流一點汗是正常的，如因吹冷氣導致汗排不出來，身體機能就無法完整恢復，另外水分的補充也不能忽略。貼文一出吸引許多網友按讚轉發，許多人驚訝她瘦身如此神速，宋米秦也預告讀完書後，會再分享更多韓國月子秘方。



▲宋米秦臉書全文。（圖／翻攝宋米秦臉書 , 2018.08.24）