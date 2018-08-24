台中「無風無雨」卻停班停課！林佳龍臉書遭網友灌爆

熱帶低壓發威，南台灣降下豪雨。台中市長林佳龍昨（ 23 日）晚依氣象局天氣預報，台中今天雨量恐有致災之虞，考量市民安全，因此決定放豪雨假一天，他並在臉書宣布今（ 24 ）日停班停課，怎料台中上午無風無雨，林佳龍臉書隨即再遭網友灌爆。

林佳龍昨天晚間 11 點多在臉書宣布停班停課消息，許多網友見狀紛紛湧入林臉書留言大讚：「佳龍，你是我今世看過，最帥，最瀟灑的男人了。 當風雨來襲，你總是一聲下令，護集（及）所有台中人的安危。 佳龍，你的肩膀，是如此的廣闊，當有人需要時，偉大的你總是會讓人覺得安心。 每逢颱風襲來，台中人民徬徨無助，你總在我們身旁輕輕耳語『不要怕，我已宣告停班停課。』」、「佳龍～我就知道你是個深思熟慮的好市長，雖然這颱風假的公告晚了一些時間，不過我明白那是你成熟穩重多方考量所致，你果然沒讓我失望， 2020 我想我唯一支持的就只會是你」。