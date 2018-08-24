有片！亞莉安娜新曲留白40秒　悼念恐攻罹難者

日前在MTV音樂錄影帶大獎中奪下「最佳流行音樂錄影帶」殊榮的亞莉安娜（Ariana Grande），正在全美走透透宣傳她的全新專輯《甜到翻Sweetener》。愛情事業兩得意的亞莉安娜，日前在接受美國節目《Beats 1》訪問時，在談論專輯中歌曲〈get well soon〉時突然激動落淚，主要原因是這首歌是與去年恐攻事件有關，看見訪問中一度難過到無法言語的亞莉安娜，網友們也紛紛透過留言來表達對她的支持與心疼。

專輯《甜到翻Sweetener》是她遭逢了曼徹斯特恐攻事件後推出的首張專輯，透過她的音樂可以明顯感覺到她的心情轉變及成長，就像專輯封面的設計概念一樣，她想要用音樂與愛來翻轉這個世界。日前她上節目宣傳新輯時，談到歌曲〈get well soon〉時，亞莉安娜無法克制情緒淚崩，提到這首歌是他能夠走出恐攻陰影的最大關鍵，「去年有段時間，我實在是太害怕跟焦慮，相信許多人也是跟我一樣的感受，大家都不在乎心理健康，因為我們有太多事情要做了，所以我認為我應該站出來，給受傷的人一個擁抱，希望能透過這首歌，與大家相互扶持一起走出這段傷痛」。