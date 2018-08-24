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娛樂

有片！亞莉安娜新曲留白40秒　悼念恐攻罹難者

記者吳雨婕／綜合報導2018/08/24 16:35
▲亞莉安娜的新歌MV充滿許多洋蔥。（圖／環球音樂提供 , 2018.08.24）
▲亞莉安娜的新歌MV充滿許多洋蔥。（圖／環球音樂提供 , 2018.08.24）

日前在MTV音樂錄影帶大獎中奪下「最佳流行音樂錄影帶」殊榮的亞莉安娜（Ariana Grande），正在全美走透透宣傳她的全新專輯《甜到翻Sweetener》。愛情事業兩得意的亞莉安娜，日前在接受美國節目《Beats 1》訪問時，在談論專輯中歌曲〈get well soon〉時突然激動落淚，主要原因是這首歌是與去年恐攻事件有關，看見訪問中一度難過到無法言語的亞莉安娜，網友們也紛紛透過留言來表達對她的支持與心疼。

專輯《甜到翻Sweetener》是她遭逢了曼徹斯特恐攻事件後推出的首張專輯，透過她的音樂可以明顯感覺到她的心情轉變及成長，就像專輯封面的設計概念一樣，她想要用音樂與愛來翻轉這個世界。日前她上節目宣傳新輯時，談到歌曲〈get well soon〉時，亞莉安娜無法克制情緒淚崩，提到這首歌是他能夠走出恐攻陰影的最大關鍵，「去年有段時間，我實在是太害怕跟焦慮，相信許多人也是跟我一樣的感受，大家都不在乎心理健康，因為我們有太多事情要做了，所以我認為我應該站出來，給受傷的人一個擁抱，希望能透過這首歌，與大家相互扶持一起走出這段傷痛」。


▲亞莉安娜回想起恐攻一事，於節目上淚崩。（圖／環球音樂提供 , 2018.08.24）

其實早有許多歌迷發現，〈get well soon〉這首歌長度是5分22秒，正和事件發生的罹難人數22位，及事件發生日期5月22日相呼應，歌曲結尾甚至還預留了40秒空白，就像是亞莉安娜希望藉由這段空白來替爆炸案的罹難者默哀，此舉也讓粉絲對亞莉安娜的用心感到無比溫暖。

關鍵字亞莉安娜arianaget well soon
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