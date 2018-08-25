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一窺濕地生態奧妙　走訪高美濕地

記者柳榮俊／台中報導2018/08/25 17:37
▲高美濕地周圍基地規劃人工生態復育濕地（圖／市政府提供, 2018.8.25)
▲高美濕地周圍基地規劃人工生態復育濕地（圖／市政府提供, 2018.8.25)

台中市著名觀光景點高美濕地，濕地內豐富的動植物資源外，周圍還有高美燈塔、風力發電設施、景觀橋、遊客服務中心及解說木棧道等景觀設施。台中市政府表示，遊客服務中心於7月21日試營運，初期開放高美四景環形劇場、濕地生態保育館、濕地生態互動館等，搭配周邊規劃的iBike、公車、自行車道等綠色運具，引導遊客前往遊客中心，歡迎前往一窺濕地生態保育的奧妙。

建設局長黃玉霖指出，位於公68高美濕地遊客服務中心為斜坡型設計，民眾可沿著斜坡抵達頂端景觀平台，欣賞夕陽、風車及景觀橋，周圍基地規劃還有人工生態復育濕地、自然水澤區及森林步道休息區。人工濕地內，因為生態環境沒有人為干擾，常見的底棲生物就有10幾種，包括網紋招潮蟹、清白招潮蟹、台灣厚蟹、擬相手蟹、萬歲大眼蟹、鋸緣青蟳、漢氏螳臂蟹、雙扇股窗蟹、跳彈塗魚、大彈塗魚等。


▲高美濕地自然生態（圖／市政府提供, 2018.8.25)

清晨時分，還可以看到小白鷺鷥、紅冠水雞等水鳥在人工濕地內覓食。晚間則可以看到螢火蟲飛舞。高美濕地的螢火蟲高峰期，一般約在4至6月，白天習慣躲藏在雜草及防風林內，晚上休館之後，約晚間9時之後會陸續飛出來，一直到晚間12時都能看到螢火蟲的蹤跡。

黃玉霖表示，濕地保育最重要的精神即是人與濕地的永續共存，包括透過生態解說員帶領民眾參觀館內濕地生態互動，抑或走訪園區人工濕地近距離觀察底棲生物，以及周邊海濱動植物及自然生態，市府期盼讓更多人了解高美濕地生物多樣性的重要性，進而參與各項生態保育工作。

他也說，後續市府也規劃投入高美濕地生態棲地復育場域，如台灣典型的鹽生草澤植物雲林芫草或綬草、大安水蓑衣等，提供周邊學校進行環境教育；同時，在生態保育得以維持的前提下，讓當地社區運用濕地內的生態資源，推廣生態旅遊，創造當地經濟價值。

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