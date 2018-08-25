一周軍聞》金門823六十周年　府院缺席紀念活動

8月19至8月25日國內軍事新聞

外交部21日宣布與薩爾瓦多正式終止外交關係，並全面停止所有雙邊合作，薩國也隨即與中國大陸建交。國防部表示，我國與薩爾瓦多的軍事交流僅止於軍事院校、參與指參的軍官，我國派往薩爾瓦多學習軍校生6位，薩國在台軍校生也有6位，台灣並沒有執行中的軍事物資贈送薩國計畫。

海軍司令部原訂25日舉辦今年最後一場國軍營區開放活動，因為近日豪雨原故，將延後一周至9月1日舉辦。本次營區開放活動區分艦艇開放參觀、裝備靜態展示，路上戰技表演與招募博覽會等。開放參觀軍艦包括基隆、濟陽、康定、成功、永豐、永靖、錦江、磐石、沱江軍艦，以及光六飛彈快艇等。可登艦參觀軍艦包括康定級西寧軍艦、成功級張騫軍艦、濟陽級宜陽軍艦與沱江軍艦。