一周軍聞》金門823六十周年　府院缺席紀念活動

8月19至8月25日國內軍事新聞
外交部21日宣布與薩爾瓦多正式終止外交關係，並全面停止所有雙邊合作，薩國也隨即與中國大陸建交。國防部表示，我國與薩爾瓦多的軍事交流僅止於軍事院校、參與指參的軍官，我國派往薩爾瓦多學習軍校生6位，薩國在台軍校生也有6位，台灣並沒有執行中的軍事物資贈送薩國計畫。
海軍司令部原訂25日舉辦今年最後一場國軍營區開放活動，因為近日豪雨原故，將延後一周至9月1日舉辦。本次營區開放活動區分艦艇開放參觀、裝備靜態展示，路上戰技表演與招募博覽會等。開放參觀軍艦包括基隆、濟陽、康定、成功、永豐、永靖、錦江、磐石、沱江軍艦，以及光六飛彈快艇等。可登艦參觀軍艦包括康定級西寧軍艦、成功級張騫軍艦、濟陽級宜陽軍艦與沱江軍艦。
為紀念金門823砲戰六十周年紀念日，國防部23日於金門擎天廳辦理「八二三戰役60周年紀念大會」，由國防部長嚴德發主持，並邀請遺族代表與參戰官兵參加，前總統馬英九也在金門縣籍民意代表陪同下，前往太武山公墓向烈士獻花致敬。不過，總統府與行政院官員均缺席在金門的紀念活動，蔡英文總統則是透過臉書發表823談話。
823豪雨重創嘉義與台南等南部縣市，並造成40萬隻雞、4400頭豬淹死，災情慘重，國軍連日投入救災，並派遣化學兵消毒防堵疫情發生。
8月19至8月25日國際軍事新聞
「和平使命-2018」上海合作組織成員國聯合軍演8月22至29日將在俄羅斯舉行。這是印度首度派遣部隊參與演習，將與宿敵巴基斯坦與中國大陸首度一同操演。解放軍派遣748人參演，規模為參演國中最大。中方參演部隊由西部戰區陸軍、空軍所屬部隊及軍委加強配屬力量、裝備編成。
在1986年上映的電影「捍衛戰士」(Top Gun)，除了讓飾演主角的湯姆克魯斯聲名大噪，也讓美國海軍航空部隊成為當紅炸子雞。湯姆克魯斯5月31日透過社群平台Instagram發文，透露「捍衛戰士」續集即將開拍。美國海軍19日證實劇組正在「林肯號」航艦（CVN 72）上進行拍攝起降畫面。