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生活

影／未成年兒偷買菸　母怒衝超商質問店員：為什麼賣他

生活中心／綜合報導2018/08/25 18:19
▲未成年少年偷買菸，家長氣得衝到便利商店找店員理論。（影片截圖／翻攝自龍威町臉書 , 2018.08.25）
▲未成年少年偷買菸，家長氣得衝到便利商店找店員理論。（影片截圖／翻攝自龍威町臉書 , 2018.08.25）

中南部受超大豪雨侵襲，許多地區傳出淹水災情，部分縣市也因此宣布停班、停課，卻有未成年少年偷偷跑到超商買菸，店員一時沒注意把菸賣他。不料少年家長發現後，不是處理兒子未成年抽菸的問題，反而衝到超商找店員理論，質疑他沒檢查證件就賣菸，要店員給個交代，影片曝光後引發熱議。

網友在臉書「爆料公社」分享一段影片，只見少年母親帶著兒子到超商找店員理論，指責店員沒確實檢查證件就賣菸給他未成年的兒子，店員則解釋因對方當時沒穿制服，一時沒注意到才會把菸賣他，但少年母親相當火大，劈頭大罵「你現在是怎樣？頭殼有問題嗎？你明知道今天颱風天有休假，就算今天不是颱風天，也是放寒暑假的時候，學生會穿制服嗎？而且這個時段學生會穿制服嗎？」

此時有路人看不下去，出面緩頰「我覺得這是一個誤會，你不可以這樣對他（店員）」，但少年母親仍不領情，直接反嗆「你是誰？我知道你人啊！你是什麼人？你跟這間店什麼關係？」對方則回自己是客人，少年母親又嗆「客人你插什麼嘴？」讓對方不滿怒回「他（少年）又沒穿制服，誰會知道他是誰」、「孩子為什麼不自己管好，為什麼要來買菸，然後怪人家賣他？誰知道他是小孩子」。

影片曝光後引發網友熱議，紛紛留言「家長怎麼不先檢討自己小孩未滿 18 歲買菸，卻去罵人賣菸」、「自己小孩不管好，還來怪別人，搞笑」、「有事嗎？自己小孩自己沒約束好，跑來怪辛苦工作的人，傻眼」、「自己的孩子不教，關店員什麼事，店員還要幫她教養孩子，有這種父母，小孩的未來堪慮」、「以後煙、酒可否在警察局買，這樣就不會不賣被人打，賣了被人罵跟罰」、「媽媽是應該要消失恐龍家長無誤！但店家應該遵循法令規定，菸酒本就不應該賣給未滿 18 歲的人」。

關鍵字未成年買菸便利商店爆料公社
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