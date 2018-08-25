接拍《延禧》要穿6耳洞？　佘詩曼揭祕「一耳三鉗」真相

宮鬥劇《延禧攻略》一反過去戲劇套路，靠著白話台詞、女主角魏瓔珞在宮中開外掛，一路晉升成皇上寵妾「令貴妃」，受到觀眾熱烈歡迎。捧紅女主角吳謹言以及飾演劇中「大魔王嫻妃」的佘詩曼等人，佘詩曼演技早受到肯定，其中一場勒死嘉嬪的戲碼，更是被網友譽為：「手指都有戲。」更揭祕「一耳三鉗」其實不是真的去打耳洞。

佘詩曼飾演的嫻妃，在劇中本來安分守己、不願鬥爭，沒想到被高貴妃弄得家破人亡，讓她決心復仇。據了解，佘詩曼出線的原因竟是「低價」，出道多年的她，傳出片酬是200萬人民幣（約台幣908萬），比起新人吳謹言的500萬人民幣，可是連一半都不到。不過製作人于正也否認此說法，表示佘詩曼的過人演技，才是接下該角色的真相。