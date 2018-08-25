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娛樂

接拍《延禧》要穿6耳洞？　佘詩曼揭祕「一耳三鉗」真相

娛樂中心／綜合報導2018/08/25 18:07
▲佘詩曼將嫻妃黑化過程詮釋完美。（圖／愛奇藝台灣站提供，2018.08.25）
▲佘詩曼將嫻妃黑化過程詮釋完美。（圖／愛奇藝台灣站提供，2018.08.25）

宮鬥劇《延禧攻略》一反過去戲劇套路，靠著白話台詞、女主角魏瓔珞在宮中開外掛，一路晉升成皇上寵妾「令貴妃」，受到觀眾熱烈歡迎。捧紅女主角吳謹言以及飾演劇中「大魔王嫻妃」的佘詩曼等人，佘詩曼演技早受到肯定，其中一場勒死嘉嬪的戲碼，更是被網友譽為：「手指都有戲。」更揭祕「一耳三鉗」其實不是真的去打耳洞。

佘詩曼飾演的嫻妃，在劇中本來安分守己、不願鬥爭，沒想到被高貴妃弄得家破人亡，讓她決心復仇。據了解，佘詩曼出線的原因竟是「低價」，出道多年的她，傳出片酬是200萬人民幣（約台幣908萬），比起新人吳謹言的500萬人民幣，可是連一半都不到。不過製作人于正也否認此說法，表示佘詩曼的過人演技，才是接下該角色的真相。


▲嫻妃一開始保持善良。（圖／愛奇藝台灣站提供，2018.08.25）


▲佘詩曼殺死嘉嬪這場戲，被誇讚「手指都有戲」。（圖／愛奇藝台灣站提供，2018.08.25）


▲嫻妃報復高貴妃。（圖／愛奇藝台灣站提供，2018.08.25）

此外，人氣暴漲的佘詩曼近來接受《明周娛樂》專訪，提及劇中還原清朝「一耳三鉗」的習俗，每位女演員耳朵上都掛有三個耳環，至於是否要打六個耳洞才能接演？佘詩曼表示，其實工匠會另外做夾式耳環，原先有的耳洞、就用鉤的，更笑說：「我沒有耳洞，每天都夾到頭痛。」


▲嫻妃一步一步當上繼后。（圖／愛奇藝台灣站提供，2018.08.25）

拍攝《延禧攻略》時，佘詩曼正同步拍攝電影《洩密者》，表示當時留三天在檳城、三天在橫店兩邊跑，總計來回五次，最後留在橫店一個半月，想起這段過程，也讓佘詩曼說：「好辛苦，專注力、體力要非常高。」即便拍攝歷程如此艱辛，佘詩曼仍然把嫻妃詮釋得非常有層次，讓人讚嘆。

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