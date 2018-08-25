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影／1895年乙未彰化之役紀念　緬懷先烈奮鬥抗日史

記者陳雅芳／彰化報導2018/08/25 20:18
▲彰化縣政府辦理「1895乙未保台彰化之役紀念活動祭祀典禮」，客家音樂會、戲劇表演，藉由紀念活動，緬懷先烈奮鬥抗日史。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.25)
▲彰化縣政府辦理「1895乙未保台彰化之役紀念活動祭祀典禮」，客家音樂會、戲劇表演，藉由紀念活動，緬懷先烈奮鬥抗日史。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.25)

為緬懷客家先民在1895年八卦山保台歷史戰役的犧牲貢獻，並推廣及傳承客家藝文及歷史的教育意涵，彰化縣政府25、26日舉辦「1895年乙未彰化之役紀念活動」，彰化縣長魏明谷期望藉由紀念活動，緬懷先烈奮鬥抗日史，讓大家實際體驗客家文化之歷史脈絡與，使民眾對其文化底蘊有更深度的瞭解。


▲彰化縣政府辦理「1895乙未保台彰化之役紀念活動祭祀典禮」，客家音樂會、戲劇表演，藉由紀念活動，緬懷先烈奮鬥抗日史。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.25)

1895年8月27日日軍開始進攻八卦山砲台及彰化。這是乙未戰爭最大的正面會戰，義勇軍領導人物吳湯興、徐驤、吳彭年、嚴雲龍等人皆在此役中陣亡。據說八卦山的大砲於此戰役中擊傷北白川宮能久親王，可謂戰功彪炳，也深具歷史意義。


▲彰化縣政府辦理「1895乙未保台彰化之役紀念活動祭祀典禮」，客家音樂會、戲劇表演，藉由紀念活動，緬懷先烈奮鬥抗日史。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.25)

1895抗日保台戰役，義勇軍堅守八卦山陣地，佔據置高點與日軍對峙，但在日軍強勢的軍力包圍之下，終究是力有未逮，兵敗於此。紀念公園內特地設置抗日烈士牌位，供後人祭祀憑弔。


▲彰化縣政府辦理「1895乙未保台彰化之役紀念活動祭祀典禮」，客家音樂會、戲劇表演，藉由紀念活動，緬懷先烈奮鬥抗日史。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.25)

客家委員會主委李永得表示，感謝彰化縣政府辦理今天的祭祀典禮，乙未保台戰爭本質上是一個反殖民戰爭，民間發起自身的力量，保衛自己的家園而發起的戰爭，這精神是客家的精神，也是臺灣精神。


▲彰化縣政府辦理「1895乙未保台彰化之役紀念活動祭祀典禮」，客家音樂會、戲劇表演，藉由紀念活動，緬懷先烈奮鬥抗日史。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.25)

魏明谷表示，文化部對彰化縣相關文化的重視，讓後代緬懷先賢先烈的事蹟，特別這次藉由紀念活動緬懷抗日先烈，紀念八卦山乙未抗日戰役的先烈，八卦山在台灣的歷史中，軍事戰略位置非常重要，縣府藉由紀念活動讓大家知道歷史，也致力於保存各類的史蹟文物，讓後代子孫了解先民的奮鬥史。


▲彰化縣政府辦理「1895乙未保台彰化之役紀念活動祭祀典禮」，客家音樂會、戲劇表演，藉由紀念活動，緬懷先烈奮鬥抗日史。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.25)

今年「1895年乙未彰化之役紀念活動」於25日至26日於八卦山乙未保台紀念公園及彰化孔廟辦理，為紀念先賢之英烈事蹟，客家委員會及彰化縣政府擴大舉辦追思公祭，以感恩的心告慰義軍將士，向烈士致上最崇高敬意，而先前由彰化縣文化局長陳文彬前往新竹新埔義民廟請令旗，也於祭祀典禮中呈現，讓義民烈士得到精神的慰藉。

關鍵字1895年乙未彰化之役日軍吳湯興義勇軍八卦山
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