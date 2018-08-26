直擊／實走中俄邊境　見不到軍隊的黑山頭口岸

距離北京約 2,000 公里開車路程的內蒙古額爾古納市，有個與俄羅斯互通貿易的關稅口岸，名為黑山頭口岸，中俄邊界只有一河之隔。

記者前一夜在中俄邊境「室韋」採訪，經過 230 公里跋涉，來到下一個採訪點「黑山頭」。



▲位於內蒙古的黑山頭口岸是中俄邊界，雙方只有一河之隔。（圖／記者陳弘志攝 , 2018.08.25 )

實地走訪黑山頭中俄邊界，首先搭船航入額爾古納河河道。當船隻慢慢接近河道中線時，船隻隨即主動鳴笛，告知俄羅斯方，駛來的船隻沒有惡意，讓船隻繼續航行。



▲位於內蒙古的黑山頭口岸是中俄邊界，雙方只有一河之隔。（圖／記者陳弘志攝 , 2018.08.25 )

船務人員表示，在黑山頭這帶，中俄雙方以額爾古納河為界，中俄雙方在河面上各有一半的水域主權，但為顧及風力與水位的變化，雙方允許船隻航行時，不見得不能穿越中線，只要人員不上岸、不私拋貨物上岸，都是允許範圍。

在黑山頭這帶，可以清楚看見俄羅斯方在邊界上豎立高聳的鐵絲網牆，但中方在沿河岸邊，不見阻攔物，只以河流作為兩國界線。

船隻繼續前進，可以遠眺俄羅斯國境內的農牧小鎮：舊楚魯海圖，最前緣有俄羅斯的高架軍事崗哨。不過記者在黑山頭，並沒有見到中俄雙方的軍人捍衛國土。



▲船隻往前航行，可以看見俄羅斯農牧小鎮「舊楚魯海圖」。（圖／記者陳弘志攝 , 2018.08.25 )

「沒有駐軍，如何戍守邊防？」船務人員笑說，現在都用攝像頭、衛星監控了。

在船隻航行一段距離後，記者上岸改走陸路，可以看見黑山頭口岸高大的中方國境大門，豎立在公路上。



▲位於中俄邊境 - 內蒙古黑山頭口岸，高大的中方國境大門。（圖／記者陳弘志攝 , 2018.08.25 )

中方國境大門比外界想像的戒備簡易，只有平民裝扮一人在崗哨限制遊客不得跨越界線，如果是拍照都不受限制。從中方國境大門一路往北看，就是俄羅斯。

中俄邊境的黑山頭口岸，種植大量鮮花與向日葵，可以說是一片花海。中俄邊境幾乎不見軍人，也與雙方關係平和發展有關。