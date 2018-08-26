影／中州盃分齡籃球賽　社男組好手各顯神通

全國全民中州盃分齡籃球錦標賽，賽程進入第三天，26日進行的是社男組預賽，以及青壯組、壯年組的決賽。壯年組「中州科大」連續擊敗「虎尾老馬」及「竹山聯友」，順利進入四強決賽。社男組「台積電」對上「大安」，由台中市大安區籃球好手組成的「大安」隊，從前兩節的落後逆轉成大幅領先，終場一勝入袋；另外，「揚陞精緻搬家」對上「首爾座椅」，「首爾座椅」繼25日打敗「員林鐵道」後，26日再以51:43打敗「揚陞精緻搬家」，取得預賽第二勝。



▲「大安」隊是台中市大安區公所支持成立，是大安區籃球代表隊。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.26)

社男組共有66隊報名參賽，是隊伍最多的組別，球員不分年齡，可自由組隊參加。26日上午進行的預賽，「台積電」隊對上「大安」隊，「大安」上半場結束落後5分，但下半場急起直追，終場以52:36勝「台積電」。



▲社男組「揚陞精緻搬家」對「首爾座椅」之戰，「首爾座椅」一路領先擊敗對手。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.26)

社男組另一場次「揚陞精緻搬家」對上「首爾座椅」，「首爾座椅」氣勢如虹一路領先，擊退「揚陞精緻搬家」笑納二連勝。「首爾座椅」助理教練陳永修表示，首爾公司是彰化縣埤頭鄉在地的巴士座椅製造商，由員工及球友組成籃球隊，假日有空時就會在員林外環道籃球場與其他球友進行友誼賽，彼此切磋球技、培養團隊默契。



▲「首爾座椅」隊是彰化埤頭生產巴士座椅的首爾公司員工及球友組成。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.26)

而社男組「寶麗金餐飲集團」對「QQ麵食館」之戰，「寶麗金餐飲集團」在球員默契及投籃準度表現都不錯，整場壓著對手打，最後以大幅比數領先，奪下第一勝。「寶麗金餐飲集團」教練陳厚谷說，參加中州盃分齡籃球賽是他們組成球隊以來，第一次參加的大型比賽，球員中不只有台灣選手，也有2位美國的朋友加入球隊陣容，帶動全隊的進攻氣勢。



▲第一次組隊參加大型賽事的「寶麗金餐飲集團」隊，有美國球友加入陣容，勢如破竹。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.26)

中州科技大學黃思倫校長表示，26日適逢假日，許多選手都帶著家屬一起來觀賞比賽，在比賽空檔時還可享受天倫之樂，在緊張的球賽之外多了些許溫馨。接下來27日的賽程是國中女生各組、高男各組、高女各組及大專男生組的比賽，這些年輕球員都是台灣籃球界的未來之星。