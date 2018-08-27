賴清德擬推「雙語教育」　網諷：是指中文和幹話？

行政院長賴清德預計在明年推出「雙語國家」政策，讓台灣躍升為使用中文與英文的雙語國家。不過，此舉卻引來 PTT 鄉民譏諷：「雙語是指『中文』和『幹話』嗎？」

賴清德近日接受專訪時談到，工總在「 2018 工總白皮書」中指出，希望政府能推動「英語化運動」，增加台灣的國際競爭力與能見度，日前已有中研院院士向總統蔡英文上書建言，對此他也深感贊同。賴揆表示，他在擔任台南市長時，花近 10 年時間，將英文打造成第二官方語言，在台南頗受好評。

此外，他更坦言，任職行政院長後，有許多人向他反映「雙語國家」，他也認同雙語國家的重要性，目前已責成教育部成立「英語推動委員會」，希望「雙語國家」政策能在明年開始進行，從國小就開始學英文。 他認為，無論是赴海外求學、擴展業務，或是與其他國家人民往來 ，英語都是國際語言，盼能透過「雙語國家」政策，讓台灣提升國際競爭力。