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娛樂

昆凌比基尼擠出稀有深溝　網友驚：杰倫正手刀奔來

娛樂中心／綜合報導2018/08/27 11:05
▲女星昆凌罕見上傳比基尼辣照。（圖／翻攝昆凌IG , 2018.08.27）
▲女星昆凌罕見上傳比基尼辣照。（圖／翻攝昆凌IG , 2018.08.27）

25歲女星昆凌有張如洋娃娃般的混血美顏，甫出道就圈粉無數，直到2015年嫁給天王周杰倫，身價更是三級跳，她先後替老公生下女兒「小周周」和兒子「Romeo」，產後少女體態依舊，每每在社群炫照都讓粉絲驚艷不已，近日她PO出數張度假照，罕見露乳溝及馬甲線，讓網友不禁虧：「感覺周董等會兒就來了」！


▲昆凌（左）與天王周杰倫婚姻幸福甜蜜。（圖／翻攝昆凌IG , 2018.08.27）

昆凌昨（26）日在IG透露人在新加坡聖淘沙，並一連曝光多張海灘辣照，當中她身穿金棕色比基尼，混搭軍綠色寬版長褲，時髦性感，她也難得解放胸前深溝及鎖骨小秀身材，其中傲人的腹肌線條和零贅肉螞蟻腰，更是讓人佩服昆凌平時自律的飲食、健身習慣。


▲昆凌胸前深溝及鎖骨相當吸睛。（圖／翻攝昆凌IG , 2018.08.27）

網友看了照片除了驚嘆昆凌的火辣身材，也紛紛替「嫂子」穿著如此暴露感到擔憂，深怕「寵妻魔人」周杰倫會氣到暈倒，「我覺得杰倫會生氣穿這麼少」、「目測杰倫正在手刀奔來的路上」、「周周生氣了」、「杰倫嫉妒不點讚」，也有人笑虧「媽媽有馬甲線，那請問爸爸的腹肌還在嗎」？


▲昆凌辣曬乳溝及馬甲線。（圖／翻攝昆凌IG , 2018.08.27）

關鍵字昆凌周杰倫馬甲線聖淘沙新加坡
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