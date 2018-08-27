《小丸子》現實人生超黑暗！爺爺偷看洗澡、經歷婚姻失敗

經典卡通《櫻桃小丸子》擁有超高人氣，是不少七、八年級生的共同回憶，貼近生活的逗趣劇情更是擄獲老中青三代粉絲的心。不過，卻驚傳原作者櫻桃子於 2018 年 8 月 15 日晚上 8 時 29 分因乳癌逝世，享年 53 歲，消息一出，不僅令大批粉絲悲痛萬分，櫻桃子現實中的「超黑暗人生」也遭起底，和漫畫中活潑開朗、家庭和樂的小丸子相差甚遠。

櫻桃子本名三浦美紀，出生於日本靜岡縣清水市，1984 年以漫畫家的身份出道，並在 1986 年開始連載《櫻桃小丸子》，1990 年改編成電視卡通。她在 30 周年時感性地說「在這 30 年間，不論是美好的事或艱辛的事都有很多，但大家都讓我作為作家過了非常幸福的月日，光是感謝仍不足以形容我的心情」，能夠繪畫出一部讓大家能樂在其中的作品，覺得非常感恩。

雖然櫻桃子曾說「漫畫是以自己為藍本」，但事實上，她的人生並沒有如小丸子般幸福順遂。家中經營蔬果店的她，父親是菜販，爺爺也不像友藏一樣是個「寵孫魔人」，不僅會偷家裡的錢、不顧及家人感受，平時還會欺負媳婦、偷看孫女洗澡，也因為品格頑劣，全家沒有人喜歡他，甚至在爺爺過世時，因遺容太像孟克的《吶喊》，姊姊看到還忍不住噗哧一笑。



▲現實中，櫻桃子的爺爺性格頑劣，不僅會偷家人的前，還會欺負媳婦、偷看孫女洗澡。（圖／翻攝自網路）

此外，櫻桃子在 1989 年和《RIBON》漫畫雜誌編輯宮永正隆結婚，並育有一子，但好景不常，這段婚姻僅維持 9 年就告吹，直到 2003 年才和小 4 歲的插畫家再婚，並生下次男。

櫻桃子坦言，動漫不是百分百呈現人生狀況，那些幸福美好，就是自己對理想家庭、理想爺爺的嚮往及想像，但也因為公開這些「黑暗秘辛」，讓她遭受讀者痛批破壞美好想像，造成她信心一度大受打擊。不過，她事後也打起精神反駁「我為何要為了一個不喜歡的人，改變我自己呢？謝謝你，也請你不要再喜歡我了。」



▲櫻桃子坦言，動漫中的那些幸福美好，就是自己對理想家庭、理想爺爺的嚮往及想像。（圖／翻攝自網路）