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政治

直擊／中俄邊境　俄國人民入境滿洲里大肆採買

記者陳弘志／內蒙古報導2018/08/28 07:51
▲記者在內蒙古滿洲里口岸出入境區採訪時，就目睹不少俄國人全家開車進入滿洲里消費，有的車頂裝滿貨物，正準備出境返回俄羅斯。（圖／記者陳弘志攝 , 2018.08.27 )
▲記者在內蒙古滿洲里口岸出入境區採訪時，就目睹不少俄國人全家開車進入滿洲里消費，有的車頂裝滿貨物，正準備出境返回俄羅斯。（圖／記者陳弘志攝 , 2018.08.27 )

從北京開車往北走 2,000 公里才能抵達的內蒙古滿洲里市，是中國大陸最大的邊境陸路口岸。在這裡，可以目睹俄國邊境小鎮民眾開車入境滿洲里都會區，大宗採買生活所需用品，然後返回俄羅斯，顯示中俄經濟發展的長期差距。


▲內蒙古滿洲里市距離北京大約2000公里（開車路程）。（圖／翻攝百度地圖）

滿洲里市組織部長凌云和所屬市府團隊受訪指出，滿洲里口岸早在清朝1902年即開通。當時中俄雙方邊境都是小城鎮，兩邊大約都是 1 萬人口。但到今年，俄羅斯仍是 1 萬人口的小鎮，滿洲里已經發展成為都會，擁有 30 萬人口，可見中俄邊境經濟發展的差距。


▲位於中俄邊境的內蒙古滿洲里口岸。（圖／記者陳弘志攝 , 2018.08.27 )

由於滿洲里已經發展成為都會，不少居住在邊境的俄國人因此開車進入滿洲里採買生活所需用品。記者在滿洲里口岸出入境區採訪時，就目睹不少俄國人全家開車進入滿洲里消費，有的則是車頂裝滿貨物，正準備出境返回俄羅斯。

除了一般民眾採買之外，還有民眾在滿洲里採買大型機械車，正要開回俄羅斯，接受邊境檢查。另外，也有大型貨櫃車出入邊防，正在辦理手續；在滿洲里口岸，還有專載乘客的交通車，連接與往返中俄。


▲位於中俄邊境的內蒙古滿洲里口岸，有專載乘客的交通車往返中俄。（圖／記者陳弘志攝 , 2018.08.27 )

滿洲里口岸管理委員會主任張可表示，俄國人民來大陸購買各式工具車輛，雖然大陸機械車不見得比德國技術還頂級，但在整體性價比與工作實用性方面，大陸商品具有相當優勢，因此不少俄國人入境大陸，採買大陸出廠的工具車，直接開回俄羅斯。


▲位於中俄邊境的內蒙古滿洲里口岸，貨車正從俄羅斯開進中國大陸入境安檢。（圖／記者陳弘志攝 , 2018.08.27 )

滿洲里市委員會表示，滿洲里目前是全中國大陸唯一允許俄羅斯自行駕車進出的公路口岸，且是24小時全天候通關，人員和客車的入境通關時間只需20分鐘就可完成，出境平均在30分鐘以內。如果是貨車，通關時間更快，入境貨車8到10分鐘完成，出境貨車15到20分鐘辦完手續。

由於滿洲里發展經濟至今，已經從原本 1 萬人小鎮，蛻變為 30 萬人的都會，不少俄羅斯人也前往滿洲里尋找工作機會。在滿洲里的商業場所，經常可見金髮碧眼的俄羅斯年輕男女擔任賣場接待人員，也間接顯現中俄兩國著力在拚經濟的表現與差距。


▲在滿洲里的商業場所，經常可見金髮碧眼的俄羅斯年輕男女，擔任賣場接待人員。（圖／記者陳弘志攝 , 2018.08.27 )

關鍵字兩岸中俄邊境滿洲里內蒙古拚經濟
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