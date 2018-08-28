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中華職棒／夢幻的160公里火球男　前興農日投前田勝宏

記者吳政紘／綜合報導2018/08/28 13:32
▲前田勝宏。（圖／取自網路）
▲前田勝宏。（圖／取自網路）

被稱為「夢幻的160公里右腕」，回到故鄉兵庫縣擔任體育用品店員，前西武隊、中職興農牛隊日投前田勝宏說：「能夠給我工作跟薪水，已經沒有比這更令人感謝的事，我之前一直是很不穩定的生活，現在只有感謝而已。」


▲前田勝宏。（圖／取自網路）

拋開職業選手的尊嚴，前田現在在神戶市垂水區的「SPORTS DEPO 學園南店」擔任棒球顧問，給予顧客買運動用品時建議。

47歲的前田，在台灣打中職時被稱為前田克拓，過去他以超過150公里的速球，跟他招牌的金髮造型引人注目，而他在1994年夏威夷冬季聯盟，還曾飆出160公里速球，引發大聯盟球探關注。

如今前田洗盡鉛華，擔任棒球用品修理跟販售，他也擔任棒球指導活動，一個月數次，他會回到母校神戶弘陵野球部幫忙，也擔任女子棒球隊教練。

1995年球季結束，他想去挑戰大聯盟，跟當時西武隊提出，1996年5月，他以2億日幣的金額前往大聯盟洋基隊發展，他說：「我一直想去美國，這是我自己的人生。」

不過他到美國後卻因為控球不好還受傷，根本沒有辦法上大聯盟發展，回到日職後加入中日隊，才投1年就被戰力外，他在中職留下3勝4敗，防禦率4.25的成績，季中就被解約。

而他也一度前往中國大陸、義大利等國家討生活，甚至還回到社會人球隊發展，結果球隊也因資金困難解散，獨立聯盟時，他甚至還遇到球隊發不出薪水的狀況。

而他現在擔任店員，還要跟顧客相處，身為過去「壞小子」的個性，他說：「跟人相處的確是有點遇到困難，不過有點成長了。」

關鍵字前田勝宏日本台灣中職興農牛
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