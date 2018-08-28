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娛樂

邀請張敏、周子瑜助陣亞太影展？　葛樹人回應了

記者徐郁雯／台北報導2018/08/28 13:43
▲第58屆亞太影展紅毯主持人錦榮（左）、楊小黎。（圖／記者林調遜攝，2018.8.28）
▲第58屆亞太影展紅毯主持人錦榮（左）、楊小黎。（圖／記者林調遜攝，2018.8.28）

第58屆亞太影展於9月1日舉行，已進入倒數階段，不料出席藝人名單卻頻頻有誤，先是謝金燕、李康生否認將會出席，副主席葛樹人表示，都有與統籌做過確認，對於讓藝人感到困擾，感到非常抱歉。至於周子瑜、張敏也確定無法參與此次影展。

談及周子瑜本來有望參與亞太影展一事，葛樹人表示，一開始聽說TWICE當時會來台灣，有媒體聽聞此事就寫新聞出來，當時沒否認是因為確實有接洽經紀公司，最後確定周子瑜沒檔期。


▲第58屆亞太影展紅毯主持人錦榮。（圖／記者林調遜攝，2018.8.28）


▲第58屆亞太影展紅毯主持人錦榮（左）、楊小黎。（圖／記者林調遜攝，2018.8.28）

港星張敏本來也在出席藝人名單上，葛樹人則說，有一位很有聲望的朋友，當時保證說張敏會出席，而後張敏有事，不克出席。至於謝金燕本來也在討論名單內，葛樹人坦言，原本謝金燕還要帶舞群來唱歌，但團隊只確認到中間人，對於造成謝金燕困擾，非常抱歉。


▲第58屆亞太影展主席李祐寧。（圖／記者林調遜攝，2018.8.28）


▲第58屆亞太影展副主席葛樹人。（圖／記者林調遜攝，2018.8.28）


▲第58屆亞太影展主席李祐寧（左起）、亞太聯盟秘書長潘夏、副主席葛樹人、執行長洪馬克。（圖／記者林調遜攝，2018.8.28）

本屆紅毯主持人由錦榮、楊小黎搭檔，在短短一個月的時間要全盤準備，相當有挑戰性。對此，楊小黎也說已把每位入圍者的照片印下來，深深記在腦海裡；錦榮則是看了很多入圍影片，並期待與楊小黎的搭檔。

關鍵字亞太影展錦榮楊小黎謝金燕周子瑜
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