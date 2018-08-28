邀請張敏、周子瑜助陣亞太影展？　葛樹人回應了

第58屆亞太影展於9月1日舉行，已進入倒數階段，不料出席藝人名單卻頻頻有誤，先是謝金燕、李康生否認將會出席，副主席葛樹人表示，都有與統籌做過確認，對於讓藝人感到困擾，感到非常抱歉。至於周子瑜、張敏也確定無法參與此次影展。

談及周子瑜本來有望參與亞太影展一事，葛樹人表示，一開始聽說TWICE當時會來台灣，有媒體聽聞此事就寫新聞出來，當時沒否認是因為確實有接洽經紀公司，最後確定周子瑜沒檔期。



▲第58屆亞太影展紅毯主持人錦榮。（圖／記者林調遜攝，2018.8.28）